40대 여가수, 친딸에 뜨거운 물 붓고 폭행..살해 혐의로 징역 25년

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[스포츠조선 김소희 기자] 10대 딸을 폭행하고 뜨거운 물을 부어 전신 화상을 입힌 뒤 방치해 숨지게 한 40대 가수 겸 유튜버에게 법원이 중형을 선고했다.

창원지법 진주지원 형사1부(재판장 이승일)는 8일 친딸을 살해한 혐의로 구속 기소된 A씨에게 징역 25년을 선고했다.

A씨는 지난해 9월 경남 남해군에서 휴학 중이던 대학교 1학년생 친딸 B(18)양을 폭행한 뒤 이틀 이상 차량에 방치해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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검찰 공소 사실 등에 따르면 A씨는"딸 때문에 망신을 당했다"는 이유로 딸을 각목 등으로 폭행했다. 이 과정에서 딸은 두피 열상을 입었으며, A씨는 정수리에 뜨거운 물까지 부어 전신 27%에 달하는 화상을 입혔다.

B양은 호흡 곤란을 호소했지만 A씨는 필요한 조치를 취하지 않았다. 오히려 자신의 범행을 감추기 위해 적절한 치료를 받게 하지 않은 채 딸을 차량 안에 방치했고, 결국 딸은 숨졌다.

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범행은 A씨가 딸을 남해군의 한 병원 응급실로 데려가면서 드러났다. 당시 의료진은 딸의 온몸에서 상처와 멍을 발견한 뒤 경찰에 신고했고, 수사에 착수하면서 A씨의 범행이 덜미를 잡혔다. 병원에 도착했을 당시 딸은 이미 사망한 상태였던 것으로 알려졌다. 국립과학수사연구원 부검 결과 B씨는 극심한 외상 등으로 인한 쇼크로 사망한 것으로 나타났다.

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앞서 검찰은 지난달 10일 열린 결심공판에서 A씨에게 법정 최고형인 사형을 구형했다. 검찰은 "재판 과정 내내 반성 없이 범행과 책임을 부인하고 있고 재범 위험성이 높다"고 주장했다.

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반면 A씨 측은 살인의 고의성이 없었다고 주장했다. A씨 측은 "살해할 의도는 없었다"며 선처를 호소했다.

하지만 재판부는 A씨의 범행과 이후 행동에 대해 엄중하게 지적했다. 재판부는 "피고인은 피해자에게 중한 상해를 가하고 전신에 화상을 입히고, 자신의 행위를 감추려는 생각에 병원에 데려가거나 적절한 치료를 받을 수 있도록 조치하지 않았다"며 "그런데도 이 사건 범행에 대해 잘못을 인정하지 않으며, 책임을 회피하고 있다"고 지적했다.

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그러면서 "다만 사전에 범행을 치밀하게 계획했다고 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 참작했다"고 양형 이유를 밝혔다.

법원은 이 같은 사정을 종합해 A씨에게 징역 25년을 선고했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com