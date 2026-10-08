최수종♥하희라, 33년 만 첫 부부싸움 고백 "들여다보지도 않더라" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 최수종 하희라가 결혼 33년 만에 다퉜던 이유를 밝힌다.

8일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 최수종 하희라 부부의 예고 영상을 공개했다.

연예계 대표 사랑꾼 부부인 두 사람은 사실 정반대 성향이라고. 이에 유재석은 "그게 싸우는 포인트인데 최수종 씨는 어떠냐"고 물었지만 최수종은 "사랑스럽다"며 원조 사랑꾼 면모를 드러낸다.

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두 사람의 다른 성향에 유재석은 "'왜 이걸 여기에 둬?'가 나오면 싸움이 된다"고 했지만 최수종은 "귀엽지 않냐"고 밝혔다. 이에 유재석은 "오늘 싸움 좀 나겠네"라며 방송을 볼 다른 부부들을 걱정해 웃음을 안겼다.

그런가 하면 두 사람은 최근 결혼 33년 만에 싸웠던 일화를 밝히기도 한다. 하희라는 "느낌으로 '저 사람이 삐쳤구나' 싶었다. 각자의 공간으로 간다"고 밝혔고 최수종은 "들여다보지도 않는다"고 토로했다. 이에 하희라는 "침범 안 한다"고 웃음을 터뜨려 싸움 에피소드에 더욱 관심이 모아진다.

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최수종은 최근 모친상을, 하희라는 시모상을 겪었다. 하희라는 유독 예뻐해줬던 시어머니를 떠올리며 "부족했던 것들이 자꾸 떠오른다"며 눈물을 보였고, 최수종 역시 "하희라씨가 절 보듬어주고 제가 의지한다"고 눈물을 쏟았다.

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그런가하면 가수 이기찬은 최근 '감기'로 약방 전문 가수가 된 근황을 공개한다. 약국 앞에서 '감기'를 부르는 모습으로 화제가 된 이기찬은 현재 전국 약국에서 러브콜이 쇄도한다고. 이기찬은 "제약회사에서는 광고 제의도 왔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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특히 할리우드 진출을 꿈꾸며 연기에 도전하는 이기찬은 '케이팝 데몬 헌터스', '파친코' 등의 작품 오디션도 봤다며 그 비하인드를 공개할 예정이다.

한편, 최수종, 하희라, 이기찬이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 14일 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com