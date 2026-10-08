김지민, 임신 중에도 ♥김준호에 '9첩 반상' 내조 "굴비 먹고싶다고 노래를"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지민이 임신 중에도 남편 김준호를 위해 정성 가득한 밥상을 차리며 달달한 부부의 일상을 공개했다.

김지민은 8일 자신의 계정에 "두룹이랑 준호찡 잘 먹이기. 굴비 먹고 싶다고 노래를", "임금님 밥상 부럽지가 않다"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진에는 김지민이 직접 차린 정성스러운 한 상이 담겼다. 소고기 미역국을 비롯해 돈가스, 굴비, 각종 나물과 밑반찬 등이 먹음직스럽게 차려져 있다. 푸짐한 음식이 한가득 놓인 밥상은 보기만 해도 든든한 한 끼를 떠올리게 하며 눈길을 끈다.

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특히 김준호가 평소 굴비를 먹고 싶다고 이야기하자 김지민이 직접 굴비를 준비한 것으로 보여 훈훈함을 더한다. 임신 5개월 차로 자신의 몸을 챙기기에도 바쁜 시기지만 남편을 위한 식사까지 정성껏 준비하는 모습이 달달한 부부의 분위기를 고스란히 전한다.

김지민은 현재 태명 '두룹이'를 품고 임신 5개월 차에 접어든 상태다. 임신으로 몸이 무거워지는 시기에도 남편을 위해 정성 가득한 밥상을 차리며 알콩달콩한 일상을 공개해 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한편 김지민은 지난해 7월 코미디언 김준호와 결혼했다. 두 사람은 결혼 1년 만에 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다. 두 사람의 2세는 아들로 알려졌으며, 출산 예정일은 내년 2월이다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com