‘스태프 45명 초호화 돌잔치’ 손민수♥임라라, 이번엔 11개월 子 첫걸음에 ‘환호’

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[스포츠조선 조민정 기자] '엔조이커플' 손민수·임라라 부부의 11개월 아들 손강 군이 인생 첫걸음을 뗐다. 예상치 못한 순간에 아이가 스스로 걷기 시작하자 엄마 아빠는 동시에 놀라 자빠지며 현실 육아의 감격을 그대로 보여줬다.

임라라는 8일 자신의 SNS에 "인생 첫걸음마 하는 11개월 아기 엄마아빠 반응"이라는 글과 함께 짧은 영상을 공개했다.

영상에는 거실에서 손강 군과 놀아주던 손민수, 임라라 부부의 모습이 담겼다. 임라라는 아들을 품에 안고 장난을 치다가 바닥에 내려놓았고 강 군은 잠시 중심을 잡는 듯하더니 이내 스스로 두 발을 내디뎠다. 처음에는 한두 걸음에 그칠 듯했지만 곧 몸을 앞으로 옮기며 제법 안정적으로 걸어가기 시작했다.

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이 모습을 지켜보던 손민수는 놀라움을 감추지 못했고 소파에 앉아 있던 임라라 역시 입을 크게 벌린 채 두 손을 들어 올리며 환호했다. 손강 군은 엄마 아빠의 과장된 반응이 무색할 만큼 태연한 표정으로 계속 걸음을 이어가 웃음을 안겼다. 영상에는 "드디어 강이 걸음마 성공"이라는 자막도 더해져 부부의 벅찬 마음을 고스란히 전했다.

손민수와 임라라는 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영하며 사랑받아온 코미디언·크리에이터 부부다. 두 사람은 9년간의 열애 끝에 2023년 5월 결혼, 난임을 겪은 뒤 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신했다.

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최근에는 쌍둥이 첫돌을 맞아 지난 4일 서울 강남구의 한 연회장에서 돌잔치를 열어 화제를 모았다. 이날 행사는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 제작진 28명과 엔조이커플 유튜브팀 8명, 행사 촬영팀 9명 등 촬영 관련 인력만 총 45명이 투입된 것으로 알려져 놀라움을 안긴 바 있다.

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온라인에서는 "아이들의 첫돌을 성대하게 축하한 것뿐"이라는 반응과 "다소 과한 규모 아니냐"는 의견이 엇갈리며 갑론을박이 벌어지기도 했다.

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손민수와 임라라는 당초 돌잔치를 크게 열 생각이 없었지만 아이들을 키우며 시간이 빠르게 지나가는 것이 아쉬웠고 그동안 도움을 준 주변 사람들에게 감사한 마음을 전하고 싶어 행사를 준비했다고 밝힌 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com