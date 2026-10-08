'35세' 김유림, 나이 제한 폐지에 미스유니버스 韓대표…제2의 이하늬 될까

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[스포츠조선 이지현 기자] 미스유니버스가 참가 연령 상한선을 폐지하면서 1991년생 김유림(35)이 세계적인 미인대회인 '미스유니버스'에 한국 대표로 출전한다. 오랜 기간 안무가와 연기자로 활동하며 무대 경험을 쌓아온 그가 세계 무대에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠리고 있다.

7일 미스유니버스 코리아 등에 따르면 '2026 미스유니버스 코리아' 진으로 선발된 김유림은 오는 11월 미국령 푸에르토리코에서 개최되는 제75회 미스유니버스 세계대회에 한국 대표로 참가한다.

김유림은 1991년생으로 올해 35세다. 동서울대학교 공연예술과를 졸업한 그는 안무가와 연기자로 활동하며 공연예술 분야에서 경력을 쌓아왔다.

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특히 김유림은 무대 위에서 춤과 연기를 통해 자신을 표현해온 경험을 이번 세계대회에서도 적극적으로 활용할 계획이다. 단순히 외적인 아름다움을 겨루는 것을 넘어 자신만의 개성과 무대 장악력을 선보이겠다는 각오다.

김유림은 오는 11월 6일 푸에르토리코로 출국해 약 3주간 세계 각국에서 선발된 대표들과 경쟁한다. 특히 해외에서도 높은 인기를 누리고 있는 K팝을 바탕으로 한 댄스 퍼포먼스를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

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해외 미인대회 관련 커뮤니티에서도 김유림을 향한 관심이 이어지고 있다. 일부에서는 2007년 미스코리아 진 출신으로 미스유니버스 세계대회에서 4위에 올랐던 배우 이하늬와 비교하며 기대감을 나타내고 있다.

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일부 미인대회 예측 사이트에서는 김유림을 브라질 대표에 이어 2위로 평가했다는 소식도 전해졌다. 다만 이는 공식 대회 성적이 아닌 비공식 전망이다.

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무엇보다 김유림의 도전이 주목받는 이유는 미스유니버스의 달라진 참가 자격 때문이다. 미스유니버스는 과거 참가 연령을 18세부터 28세까지로 제한했지만, 2024년부터 나이 상한선을 폐지했다. 이에 따라 만 18세 이상 성인 여성이라면 나이에 관계없이 대회에 참가할 수 있게 됐다.

미스유니버스가 외모뿐 아니라 참가자의 경험과 개성, 다양한 삶의 배경을 조명하는 방향으로 변화하면서 김유림의 도전에도 기대가 모인다.

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특히 30대 중반의 나이에 한국 대표 자격을 얻은 김유림이 안무가와 연기자로 쌓아온 경험을 세계 무대에서 어떻게 풀어낼지가 관전 포인트다.

한편 미스유니버스는 세계적인 국제 미인대회로, 한국에서는 2016년부터 ㈜PJP의 박정아 내셔널 디렉터가 라이선스를 확보해 한국 대표를 선발해온 것으로 전해졌다. 김유림은 오는 11월 푸에르토리코에서 한국의 아름다움과 K팝의 매력을 알릴 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com