‘나솔’ 33기 영식, 장발 싹둑 자르고 서울行…“썸탄다”더니 데이트 왔나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 영식이 한층 단정해진 헤어스타일로 서울 나들이에 나섰다. 종영 라이브에서 현재 알아가는 사람이 있다고 밝혔던 만큼 달라진 분위기 속 근황에 "혹시 데이트하러 온 것 아니냐"는 관심도 이어지고 있다.

영식은 8일 자신의 SNS에 "섬소년의 서울 나들이~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 영식은 서울 도심 곳곳을 여유롭게 걷고 있는 모습이다. 검은색 상의에 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 카페와 거리에서 시간을 보냈다. 방송 당시 어깨까지 내려오던 장발을 깔끔하게 정리한 헤어스타일이 가장 먼저 눈에 띈다. 한층 짧아진 머리에 이마를 드러낸 스타일링까지 더해지면서 전체적인 인상도 훨씬 단정해졌다.

Advertisement

또 다른 사진에서는 카페에 앉아 음료를 앞에 두고 편안한 표정을 지었고 야외에서는 손을 주머니에 넣은 채 포즈를 취해 자연스러운 분위기를 연출했다.

최근 33기 종영 라이브에서 밝힌 근황도 다시 관심을 모으고 있다. 영식은 당시 현재 솔로 상태이지만 "알아가고 있는 사람이 있다"는 취지로 직접 밝혀 눈길을 끌었다. 때문에 이번 서울 방문을 두고도 팬들 사이에서는 자연스럽게 데이트 가능성에 대한 궁금증이 커지고 있다.

Advertisement

33기 영식은 '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 이름을 알렸다. 최종 선택에서 영숙에게 마음을 고백했으나 커플은 불발됐다. 방송에서는 차분하고 조심스러운 성격과 함께 장발 헤어스타일로도 강한 인상을 남겼다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com