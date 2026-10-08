이기영x권해효, 연극 도전 배우에 일침 "발성 딸려 마이크 차고 무대, 심각하다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이기영과 권해효가 최근 연극 무대에 서는 배우들의 준비 부족과 공연 현장의 현실에 대해 솔직한 의견을 밝혔다.

7일 유튜브 채널 '공연의 기록'에는 '"그땐 그렇게 찍었지" 대배우 5인이 말하는 영화 현장의 그때와 지금 [배우특집 2회]'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 이기영, 권해효, 박중훈, 김의성, 정두홍이 출연해 대한민국 영화·연극계의 과거와 현재에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이기영은 최근 연극 무대로 향하는 배우들이 늘고 있는 현상에 대해 조심스럽게 입을 열었다.

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이기영은 "이건 좀 조심스러운 얘기인데 미디어 쪽에 작품이 줄어들면서 연극을 하겠다고 오는 배우들이 많다"라며 운을 뗐다. 이어 "사실은 그들이 발성이나 여러 가지 준비가 안 돼 있는 상태라 마이크를 달고 한다"라고 지적했다.

권해효 역시 이에 공감했다. 그는 "그것 좀 심각하다. 200석, 300석짜리 공연을 마이크 차고 한다"라고 말했다.

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이기영은 연극 무대에서 배우의 목소리가 관객에게 전달되는 방식에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 그는 "300석이 안 되는데 소리가 다 평면으로 들린다. (연극) 대사를 우리가 카메라 앞에서 할 수 있는 대사처럼 한다"라며 "그걸 보는 관객이 편하면 괜찮은데 좀 그렇다"라고 했다.

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그러면서 연극만이 가진 현장성과 생동감에 대해서는 "무대에서 라이브로 하는 건 좁지만 깊이감이 있고 다른 방향에서 오는 소리의 입체감 때문에 느껴지는 생동감이 다르다"라고 강조했다.

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배우들이 연극 무대에 서는 이유에 대한 이야기도 이어졌다. 박중훈이 "배우로서 쾌감을 많이 느끼는 건 연극이라고 많이 들었다"라고 하자 이기영은 관객과 즉각적으로 호흡할 수 있다는 점을 연극의 가장 큰 매력으로 꼽았다.

이기영은 "연극은 내가 연기하면 반응이 0점 몇 초 단위로 바로 온다. 눈빛이 달라지는 게 보이니 쾌감이 있다"고 설명했다.

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이어 "방송이나 이런 것들은 아무리 빨라도 일주일 이상 있어야 반응이 오고 영화는 1년 후에도 반응이 오는 거지 않냐"라며 연극과 방송, 영화가 관객과 시청자에게 전달되고 반응을 얻기까지의 시간 차이를 언급했다.

무대 위에서 관객과 직접 마주하는 연극은 배우의 연기와 관객의 반응이 즉각적으로 맞물린다는 것. 이기영은 연극이 가진 특유의 현장성과 배우로서 느끼는 생생한 쾌감을 강조하며 영화와 방송에서는 경험하기 어려운 연극만의 매력을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com