도경완, ♥장윤정 '10억 빚' 알고도 결혼한 이유 "SOS처럼 느껴졌다"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자]'신상출시 편스토랑' 도경완이 장윤정과 짧은 연애 후 결혼을 결심한 이유를 밝힌다.

오늘 (8일) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 연예계 소문난 사랑꾼 부부 장윤정-도경완이 등장한다. 2019년 '편스토랑' 원년 MC 도지배인으로 활약했던 도경완이 프리 선언 후 5년 8개월 만에 편셰프로 고향집 '편스토랑'에 컴백하는 것. 이 과정에서 장윤정-도경완 부부의 서로에 대한 솔직한 마음도 공개된다고 해 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 도경완은 5년 8개월만 KBS 컴백 셀프 자축 파티를 준비했다. 도경완은 "오랜만에 지상파", "화면에 원샷을 더 크게 잡아 줬으면 좋겠다"라며 감격해 웃음을 자아냈다. 이어 도경완은 5년 8개월 동안 갈고 닦은 요리 실력을 발휘, 아내 장윤정 취향 저격 요리들을 시작했다. 요리하는 내내 아내에 대한 주접 멘트를 쉴 새 없이 날리며 장윤정을 웃게 하기도.

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이날 장윤정-도경완 부부는 솔직한 이야기도 나눴다. 장윤정은 "(남편은) 자존감이 굉장히 높은 사람이다. 그런데 나를 만나서… 괜히 짠할 때가 있다"라고 털어놨다. 이에 도경완 역

시 솔직한 심정을 있는 그대로 고백하기도.

이어 두 사람은 짧은 연애 후 빠르게 결혼을 하게 된 이야기도 꺼냈다. 도경완은 당시 여러 이유로 힘들어했던 장윤정을 떠올리며 "내게 SOS처럼 느껴졌다"라고 표현했다. 도경완의 어떤 행동이 장윤정을 일어서게 한 것일까. 모두의 눈시울을 붉힌 도경완-장윤정 부부의 솔직한 이야기는 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.

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그런가 하면 도경완은 자신이 장항준, 이상순과 함께 연예계 3대 와카남(와이프 카드 쓰는 남자)이었다고 유쾌하게 언급해 웃음을 자아냈다. 하지만 이내 도경완이 "장항준 감독님, 이상순 씨는 와카남 탈락이다. 진정한 와카남은 나만 남았다"라고 해 궁금증을 유발했다. 때로는 즐겁고, 때로는 진솔한 장윤정-도경완 부부의 이야기는 10월 8일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

한편 장윤정은 2013년 결혼을 앞두고 친모와 불화설에 휩싸였다. 당시 장윤정은 10년간 번 돈을 모친이 모두 탕진했고 오히려 10억 빚이 생겼다고 털어놨다. 이후 친모는 장윤정이 번 돈에 대한 소유권을 주장하는 소송을 벌여 대중을 분노하게 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com