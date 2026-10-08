린, 서인영 첫 결혼식 축가→이혼에 죄책감.."맘 안 좋아, 재혼할 때 또 불러"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 린이 가수 서인영의 다음 결혼식에서도 축가를 불러주겠다고 약속했다.

7일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초 공개 (+가요계 쎈 언니, 목격자 진술)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

백지영은 과거 서인영에게 감정이 안 좋았다고 밝혔다. 백지영의 친한 지인이 서인영과 사이가 안 좋아지면서, 자신도 함께 서인영을 싫어하게 됐다고.

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그런 가운데 서인영이 백지영과 같은 대기실을 썼던 린을 만나러 왔다가 다시 미운 털이 박힌 사연도 공개됐다. 백지영은 "둘이 웃고 있길래 '너무 시끄러운데?'라고 했다. 너를 타겟팅해서 '서인영 조용히 해!'라고 한 게 잘못된 거였다"라고 뉘우치면서도, 당시 서인영이 너무 잘 나갔지만 겸손함은 찾아볼 수 없었다고 폭로해 웃음을 안겼다.

이어 린과 전화 통화하는 시간이 이어졌다. 서인영은 린이 자신의 첫번째 결혼식 축가를 불러준 후 민망해 연락을 못 했다며 멋쩍게 웃었다. 서인영은 린에게 "나 이제 또 갈 거다"라며 재혼을 언급했고 린은 "또 불러 그럼. 왜냐면 내 마음이 너무 안 좋다"라며 무거웠던 마음을 털어놨다.

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한편 서인영은 2023년 연상의 사업가와 결혼했지만 1년 만에 이혼했다. 현재 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 열애 중이며 올 연말 재혼한다.

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joyjoy90@sportschosun.com