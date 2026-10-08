[공식] JYP, 고덕동 '750억 신사옥' 전격 철회…"사업 진행 어렵다"

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[스포츠조선 조민정 기자] JYP엔터테인먼트가 수백억원을 들여 확보했던 서울 고덕동 신사옥 건립 계획을 결국 접었다. 부지 앞 토지의 용도가 바뀌면서 사업 추진의 전제가 달라졌다는 판단이다.

JYP엔터테인먼트는 8일 공식입장을 통해 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회하기로 했다고 밝혔다.

JYP는 지난 4월 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경 사실을 처음 인지한 뒤 서울주택도시공사(SH공사)와 강동구청 등과 여러 차례 협의를 진행해왔다. 당초 계획대로 사업을 이어가기 위해 다양한 방안을 검토했지만 지난 8월 31일 SH공사로부터 해당 용도 변경에 절차상 문제가 없고 공원으로 다시 돌리는 것도 어렵다는 답변을 받았다는 설명이다.

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결국 JYP는 신사옥 사업을 추진할 당시 중요하게 봤던 주변 환경이 달라졌다고 판단했다.

여기에 현재 사용 중인 성내동 사옥 외 임차 건물들의 상황과 향후 업무 공간 운영 방식 등을 함께 검토한 끝에 고덕 신사옥 건립을 계속하기 어렵다는 결론을 내렸다. 앞으로는 기존 성내동 사옥을 중심으로 업무 공간을 확대하는 쪽으로 방향을 틀 예정이다.

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JYP는 현재 사옥 인근의 건물을 추가로 매입해 구성원들의 업무 환경을 안정적으로 확보하고 보강하겠다는 계획을 밝혔다.

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고덕 신사옥 부지는 JYP가 2023년 SH공사로부터 낙찰받은 곳이다. JYP는 당시 고덕강일지구 유통판매시설용지 2블록, 약 1만675㎡ 규모의 토지를 약 755억원에 확보했다고 공시했다. 최근 일부 보도에서 각종 비용 등을 포함해 700억원대 후반 규모의 사업으로 언급되며 관심을 모으기도 했다.

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JYP는 2018년에도 서울 강동구 성내동에 위치한 현 사옥을 약 202억원에 매입하며 강동구를 기반으로 사업을 확장해왔다. 이후 회사 규모가 커지면서 추가 업무 공간 필요성이 커졌고 고덕동 신사옥 건립을 새로운 성장 거점으로 추진해왔다.

하지만 부지 주변 환경 변화로 결국 대형 신사옥 계획을 철회하고 기존 성내동을 중심으로 다시 공간 전략을 짜게 됐다. JYP 측은 "오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정"이라며 앞으로도 성내동 사옥을 주축으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다고 밝혔다.

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다음은 JYP엔터테인먼트 공식입장 전문.

JYP엔터테인먼트(이하 당사)는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했습니다.

당사는 2026년 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했습니다. 당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했습니다.

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이에 당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했습니다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드리겠습니다.

2018년 6월 강동구로 이전한 이래 성장을 거듭한 당사는 성내동 사옥을 주축으로 소속 지자체와 긴밀히 협력할 것이며, 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어가겠습니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com