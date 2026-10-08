[SC-BIFF]이재욱, 군 복무 중에 부국제 떴다…객석서 '꿀알바' 응원

부산국제영화제에서 만난 이재욱 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 이재욱이 8일 부산 해운대구 영화의 전당 루프씨어터에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에 참석해 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 정빛 기자] 군 복무 중인 이재욱이 부산에 깜짝 등장했다.

이재욱은 8일 부산 해운대구 영화의전당 루프씨어터에서 열린 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈 토크 관객석에서 포착됐다.

오는 30일 공개되는 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 혁준(이재욱)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.

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넷플릭스 '살인자ㅇ난감'의 극본을 쓰고 영화 '막걸리가 알려줄거야'를 연출한 김다민 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 넷플릭스 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 선보인 한준희 감독이 기획 총괄로 참여했다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다.

전날 초반 회차를 부산에서 처음 선보이고, 이날 오픈 토크를 열고 김다민 감독, 한준희 감독, 배우 김민하, 최현욱이 참석해 작품에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

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무엇보다 '꿀알바' 중심에는 이재욱이 있었지만, 정작 작품을 처음 선보이는 자리에서는 이재욱을 볼 수 없어 아쉬움을 샀다. 지난 5월 18일 육군 현역으로 입대, 군 복무로 인해 공식 행사와 홍보 활동에 나서지 못하기 때문.

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그럼에도 이재욱은 휴가를 활용, 이날 행사 객석에서 포착돼 반가움을 샀다. 앞서 SNS에 '꿀알바' 모자 사진을 게재하며 작품을 향한 애정을 드러낸 데 이어, 군 휴가를 활용해 부산까지 찾은 것.

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검정색 모자를 쓰고, 검정색 티셔츠를 입고 나타난 이재욱은 객석에서 관객들과 '꿀알바' 오픈 토크를 보며, 작품에 힘을 보탰다.

'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com