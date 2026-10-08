이서진, 23년 만에 하지원 '수발' 든다...'스타-매니저'로 관계 역전

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하지원과 이서진이 23년 만에 '다모'의 인연을 다시 소환한다. 과거 드라마에서 애틋한 사랑을 그렸던 두 사람이 이번에는 스타와 매니저로 만나 색다른 케미스트리를 선보일 전망이다.

8일 티브이데일리 보도에 따르면 하지원은 싱가포르에서 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진') 촬영을 진행한다.

하지원은 오는 11일까지 싱가포르 전역에서 열리는 '그랑프리 시즌 싱가포르(Grand Prix™ Season Singapore·GPSS)'에 참석한다. 이 과정에서 이서진과 김광규가 하지원의 일정에 동행하며 매니저 역할을 수행하는 것으로 알려졌다.

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특히 이번 만남은 하지원과 이서진이 2003년 방송된 MBC 드라마 '다모'에서 호흡을 맞췄다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

당시 하지원은 여주인공 장채옥 역을, 이서진은 포도청 종사관 황보윤 역을 맡아 신분의 벽을 뛰어넘는 애틋한 사랑을 그렸다. 두 사람은 이루어질 수 없는 비극적인 관계로 시청자들의 가슴을 울렸고, '다모'는 열성 팬덤인 '다모폐인'을 탄생시키며 신드롬을 일으켰다.

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특히 황보윤이 장채옥에게 건넨 "아프냐? 나도 아프다"라는 대사는 지금까지도 회자되는 명대사로 남아 있다.

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그로부터 23년이 흐른 2026년, 두 사람은 사극 속 비극적인 인연이 아닌 예능 프로그램의 스타와 매니저로 다시 만나게 됐다. 특유의 까칠하면서도 능청스러운 매력을 보여온 이서진이 과거 상대 배우였던 하지원을 어떻게 보좌할지 관심이 쏠린다.

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여기에 이서진과 오랜 친분을 자랑하는 김광규까지 합류하면서 세 사람이 만들어낼 유쾌한 호흡에도 기대가 모인다.

하지원은 이번 싱가포르 방문을 통해 GPSS 현장에서 F1 레이스와 다양한 라이프스타일 프로그램을 경험할 예정이다. 이서진과 김광규는 해당 일정에 동행하며 하지원의 활동을 지원한다.

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한편 '비서진'은 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'의 두 번째 시즌으로, 이서진과 김광규가 스타의 일일 매니저로 변신해 일정을 함께하는 예능 프로그램이다. 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com