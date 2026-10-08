황정음 "울면서 30kg 빼고 '훈남정음' 출연했는데 잘 안 돼, 너무 속상했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 출산 후 다이어트 비화를 밝혔다.

7일 황정음의 유튜브 채널에서는 '반자동 다이어트 시작한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

황정음은 다이어트를 위해 효소 찜질에 도전했다. 황정음은 "51.7kg 까지 뺄 거다. 지금 54kg이다. 57kg 얼굴, 54kg 얼굴, 51.7kg 얼굴 중에 뭐가 더 예쁜지 반응 좋은 걸로 하겠다"며 "근데 57kg은 반응 좋아도 안 된다. 왜냐면 내가 너무 불편하고 건강하지 못하다. 그래서 기분이 안 좋다. 기분이 좋으려면 살을 빼야 한다"고 다이어트 의지를 다졌다.

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효소 찜질에 도전한 황정음은 같이 하는 사람들과 수다의 장을 열었다. 크게 아픈 후 효소 찜질로 꾸준히 건강 관리를 한다는 이야기를 들은 황정음은 "저도 첫째 아들 낳고 건강의 중요성을 처음 깨닫고 그때부터 관리를 했다. 건강은 돈으로 못 산다"고 공감했다. 출산 후 몸이 안 좋아졌다는 황정음은 "저도 등, 허리, 골반이 안 좋다. 자연분만이었는데 첫째가 4.18kg으로 나왔다. 저 한 80kg대였다"고 모두를 놀라게 했다.

황정음은 "살이 80kg까지 쪘다. 과일을 많이 먹었다. 그랬더니 80kg에 아기를 낳았는데 74~75kg밖에 안 됐다. 5kg 밖에 안 빠져서 멘탈이 붕괴됐다. 그때부터 미친 듯이 5개월 동안 30kg을 뺀 거 같다. 마지막에 '이제 그만 빼야지' 한 게 47.7kg였다"고 떠올렸다.

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30kg을 감량한 이유는 드라마 복귀를 위해서였다. 황정음은 "'훈남정음' 찍을 때였다. 그때 마사지를 두 시간 반을 받았다. 5개월 동안 주말 빼고 매일 갔다. 울면서 받았다. '많이 먹어서 이게 무슨 고생이야' 하면서 울었는데 원장님이 '일이 있다는 거에 감사하라'더라. 원장님 한 마디에 울음이 그쳤다"며 "근데 '훈남정음'이 잘 안 돼서 너무 속상했던 기억이 있다"고 솔직히 밝혔다.

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황정음은 이어 "몸무게 빼려고 그 작품 하나에 사활을 걸고 했는데. 뭐든 사활을 걸 필요는 없는 거 같다. 뭐든지 적당히가 좋은 거 같다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com