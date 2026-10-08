[SC-BIFF]'꿀알바' 김민하 "스크린으로 본 관객들 부러워, 난 집에서 봤는데…"

인사말하는 김민하 (부산=연합뉴스) 이재희 기자 = 제31회 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 오픈토크에서 배우 김민하가 인사말을 하고 있다. 2026.10.7 scape@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 정빛 기자] 김민하가 '꿀알바'를 본 관객들을 부러워 했다.

김민하는 8일 부산 해운대구 영화의전당 루프씨어터에서 열린 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈 토크에서 "저는 집에서 봤는데 관객들은 스크린으로 보셔서 부럽다"라고 했다.

오는 30일 공개되는 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 혁준(이재욱)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.

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넷플릭스 '살인자ㅇ난감'의 극본을 쓰고 영화 '막걸리가 알려줄거야'를 연출한 김다민 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 넷플릭스 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 선보인 한준희 감독이 기획 총괄로 참여했다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다.

전날 초반 회차를 부산에서 처음 선보이고, 좋은 반응을 얻었다.

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김민하는 "관객들이 스크린으로 보셔서 부러웠다. 큰 화면으로 생동감 있게 보시면 더더욱 재밌겠더라. 저는 집에서 봤는데"라고 웃으며 "시간 가는 줄 모르고 봤다. 눈 가리면서 보는 장면도 있었다. '상상으로만 그려냈던 걸 어떻게 구현해낼까'라고 궁금했는데, 너무 긴장감 있게 완성해 주셔서 감사했다. 관객분들 반응도 궁금하다"라고 고백했다.

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김민하는 극 중 혁준의 동생 지윤 역을 맡았다. 지윤은 '귀신이 무섭냐? 거지되는 게 무섭지'를 삶의 모토로 삼는 거침없는 성격의 인물이다. 오빠 혁준에 이어 수상한 인력사무소를 찾고, 기묘한 아르바이트 현장에 뛰어든다.

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"굉장히 특별한 경험이었다"는 김민하는 "나만의 상상력으로 될 수 없었기 때문이다. 관객분들도 못 보셨던 장면이었던 것 같다. 그림들, 효과음 등이 인상적이었다. 그래서 더 즐기실 수 있을 것 같다"고 자신했다.

부산에 온 소감도 전했다. 김민하는 "부산에 와서 생각보다 많이 바빠서 놀랐다. 제가 이래도 되나 싶었다"라고 웃으며 "관객분들과 만나면서 느꼈던 것은 세상에는 다양성이 있고, 이 다양성을 펼칠 수 있겠다는 희망을 느꼈다. 그래서 지치지 않고 일정들을 소화해낼 수 있었다"라고 밝혔다.

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'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com