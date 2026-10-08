[SC-BIFF]'군 복무' 이재욱, 부국제 무대 올랐다…"국방의 의무, 아쉬움 커"

부산국제영화제에서 만난 이재욱 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 이재욱이 8일 부산 해운대구 영화의 전당 루프씨어터에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에 참석해 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 정빛 기자] 군 복무 중인 배우 이재욱이 부산국제영화제에 깜짝 등장, 무대에 올라왔다.

이재욱은 8일 부산 해운대구 영화의전당 루프씨어터에서 열린 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈 토크 현장에 모습을 드러냈다.

오는 30일 공개되는 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로, 청년 혁준(이재욱)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.

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넷플릭스 '살인자ㅇ난감'의 극본을 쓰고 영화 '막걸리가 알려줄거야'를 연출한 김다민 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 넷플릭스 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 선보인 한준희 감독이 기획 총괄로 참여했으며, 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다.

'꿀알바'는 전날 부산국제영화제에서 초반 회차를 처음 공개한 데 이어, 이날 오픈 토크를 통해 관객들과 만났다. 현장에는 김다민 감독, 한준희 감독, 배우 김민하, 최현욱이 참석해 작품에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

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다만 작품의 중심을 이끄는 주인공 이재욱은 공식 참석자 명단에서 빠져 아쉬움을 남겼다. 지난 5월 18일 육군 현역으로 입대한 이재욱은 군 복무로 인해 공식 행사와 홍보 활동에 참여하기 어려운 상황이기 때문이다.

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그런 가운데 이재욱이 객석에서 포착돼 반가움을 자아냈다. 검은색 모자와 티셔츠 차림으로 등장한 이재욱은 휴가를 이용해 부산을 찾았고, 관객들과 함께 오픈 토크를 지켜봤다.

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행사 말미 최현욱이 "이재욱 씨가 마침 휴가 나와서 이 자리에 계신 걸로 안다"며 객석에 있던 이재욱을 찾았고, 이재욱은 즉석에서 무대에 올라 관객들에게 인사를 건넸다.

이재욱은 "국방의 의무를 다하고 있어서 아쉬운 마음이 크다. 너무 재밌다고 하니, 재밌게 즐겨주셨으면 한다"며 "우리 삶 속에 닮아 있는 이야기다. 공감해 주실 것 같다. 공식적인 자리는 할 수 없어서 인사만 드리고 들어가도록 하겠다"고 짧게 소감을 밝혔다.

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앞서 SNS에 '꿀알바' 모자 사진을 게재하며 작품을 향한 애정을 드러냈던 이재욱은 군 휴가 중에도 부산까지 찾아 동료들과 작품에 힘을 보탰다. 공식 홍보 활동에는 참여하지 못했지만, 객석에서 무대로 이어진 깜짝 등장으로 존재감을 드러낸 셈이다.

'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com