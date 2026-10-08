[SC현장] "프로 탁穩 배수진쳤다"…김연경→세븐틴 부승관, 더 강력해진 '신인감독2'(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 더 강력해진 김연경 사단이 온다.

8일 오후 서울 MBC 상암동 사옥에서 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경2' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 '배구여제' 김연경 감독, 세븐틴 부승관 홍보팀장 겸 팀매니저, 양효진 해설위원, 권락희 이재우 PD가 참석했다.

'신인감독 김연경'은 전설의 배구 황제 김연경의 구단 창설 프로젝트를 그린 프로그램이다.

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권락희PD는 "더 묵직한 진정성으로 돌아왔다"고, 이재우PD는 "시즌1때 이런 컷을 쓸 수 있어 감사하다는 마음에 신나서 편집했다. 그런 진심이 커져 이야기가 정말 많이 쌓여있다는 느낌을 받았다"고 밝혔다.

두 번째 시즌은 8번째 프로구단 창단이라는 더욱 큰 목표를 내걸었다. 김연경 감독은 '필승 원더독스'의 프로팀 가능성을 증명하기 위해 고군분투한다.

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권PD는 "시즌1를 마친 직후부터 꽤 많은 기업들이 관심을 보였다. 그걸 보며 8구단 창설이 가능성 없는 일은 아니라는 걸 깨달았다. 기회가 왔을 때 잡아야 한다는 생각에 이번 시즌에 배수진을 쳤다"고, 이PD는 "시즌2를 준비하며 막막했지만 여러 기업과 이야기를 나누면서 좀더 큰 그림을 보고 실패를 생각하지 않고 공격적으로 나가도 될 것 같았다"고 자신했다.

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큰 꿈을 위해 드림팀이 다시 뭉쳤다. 김연경부터 양효진, 군입대를 앞둔 부승관까지 모두 재출연을 결심했다.

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김연경은 "지난 시즌에서 시즌2는 없을 거라고 했는데 이렇게 앉아있다. 경력직인 만큼 부족한 점을 보완하고 좋은 팀으로 성장시키려 했다. 재트라이아웃은 선수들과 상의하고 정하지 않았다. 시즌1보다 더 좋은 실력을 보여줘야 했기 때문에 선수들의 상태가 중요했다. 부상이 있거나 소속팀 때문에 시합을 뛰지 못하는 선수도 있어서 선수들의 장점과 역할을 중점적으로 보고 선발했다"고 설명했다.

이어 "내 머릿속에 있는 배구를 어떻게 하면 빠르게 선수들에게 이해시키고 시스템화를 시킬지를 고민하며 디테일한 부분을 발전시켰다. 시즌1 때는 제가 화내고 소리지르는 것이 불편해서 음소거로 보는데도 소리가 들리는 것 같다는 말도 있었다. 시즌2는 부드러운 모습을 보여주겠다고 생각했는데 제작진이 너무 강한 상대를 만나게 해서 본 모습이 나왔다"고 말했다.

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또 "부승관은 모든 걸 너무 잘 받쳐준다. 바쁜 스케줄 속에서도 촬영에 빠짐없이 임하고 먼저 필요한 부분을 챙긴다. 홍보팀장이 되고나서는 '에너지바는 준비됐냐'며 선수들을 챙기는데 조금 꺼드럭 거린다. 스스로 이 프로그램에 지분이 있다고 생각하는 것 같다. 그만큼 프로그램에 대한 애정이 크다. 배구를 좋아해주고 함께해줘서 배구인으로서 고맙다"고 칭찬했다.

부승관은 "시즌2를 못하고 입대했다면 아쉬웠을 것 같다. 제 역할이 만들어낸 것처럼 보일 수도 있지만 시즌1 회식 때부터 시즌2에 대한 염원을 드러냈고 촬영 시작 전부터 PD님과 따로 만날 정도로 프로그램에 대한 애정이 크다. 후임은 생각도 안하고 있다. 어떻게든 시즌2 녹화에 전부 참여했다. 만약 후임을 뽑아야 한다면 선수, 프로그램, 배구에 대한 지식이 어느 정도 있는지 모의고사를 봐야할 것 같다. 휴가 나왔을 때 매니저 트라이아웃을 봐야할 것 같다. 세븐틴 멤버들은 절대 안된다. 멤버가 잘되는 꼴을 절대 못 본다"고 너스레를 떨었다.

매니저에서 홍보 팀장으로 승진한 것에 대해서는 "하는 일이 더 많아졌다. 구단 창단을 해야하기 때문에 계속 선수들과 코칭 스태프를 서포트했고 어떤 것이 현실적으로 도움이 될지 회의도 많이 했다. 세븐틴 멤버들은 '왜 너는 거기서 그러고 있냐'며 내가 소리지르는 걸 따라하더라. 이번에도 녹화하면서 소리도 질렀고 눈물 날 뻔한 적도 있었다"고 털어놨다.

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양효진은 "처음엔 떨리기도 했고 어색하기도 했지만 해설위원으로 함께하게 돼 기뻤다"며 "시즌1 선수들은 당연히 합류한다고 생각했겠지만 김연경 감독과 함께하는 만큼 납득했을 것이다. 선수로 만났을 때도 김연경은 정말 무섭고 카리스마 있는 선배였는데 감독으로 있는 모습을 보니 그래도 선수로 만나 정말 다행이었다는 생각이 든다. 감독으로 선수들을 조금이라도 더 성장시키려는 열정이 엄청났고 선수들을 보는 디테일이 세밀했다. 이제는 정말 경력 감독이라고 불러도 될 정도"라고 전했다.

'신인감독 김연경2'는 11일 오후 9시 10분 첫 방송된다. 이에 앞서 10일 오후 9시 40분 '신인감독 김연경2 프리퀄 : 원더독스의 시작'이 전파를 탄다.

김연경은 "배구인으로서의 목표는 이 자리에서 말씀드리기 어렵다. 지도인이나 감독에 대한 오퍼는 받아본 적 없어서 오퍼가 온다면 그때 생각해보겠다"고, 부승관은 "시상식에서 '올해의 프로그램상'을 포함해 6관왕을 받았다. 배구 자체를 사랑하는 사람들이 많기 때문에 내가 구단주라도 안할 이유가 없는 팀"이라고 자신감을 보였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=연합뉴스