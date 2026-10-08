SC-BIFF] "나를 궁금해해 주세요"…김고은, 부산을 사로잡은 청룡 대상의 품격(종합)

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 솔직하고 유쾌한 입담으로 부산 관객을 사로잡았다.

8일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 신세계백화점 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 액터스 하우스가 열렸다. 이날 액터스 하우스는 김고은이 참석해 자리를 빛냈다.

폭넓은 연기 스펙트럼으로 영화와 TV를 넘나들며 독보적인 존재감을 증명해 온 김고은. '은교'로 강렬하게 등장한 그는 '차이나타운' '도깨비' '대도시의 사랑법' 등 작품마다 캐릭터에 완벽히 녹아든 연기로 대중을 사로잡았다. 특히 '파묘'로 '1000만 배우 타이틀'을 거머쥔 그는 이어 '은중과 상연' '자백의 대가' '유미의 세포들' 시리즈까지 왕성한 활동을 이어가며 명실상부 대세 배우로 입지를 굳혔다.

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이날 김고은은 인생작으로 꼽힌 '대도시의 사랑법'을 언급하며 "주인공 재희는 날것의 이미지라고 생각했다. 이렇게 귀한 작품이 또 있을까 싶었다. 무엇보다 다양성에 대해 이야기를 하는데 그 인물을 좀 꺼내고 싶었고 그게 나였으면 좋겠다고 생각했다"며 "재희가 나와 동갑이다. 2010년도 입학을 했고 나도 한국예술종합학교를 2010년도에 입학했다. 아마 영화를 보면 20대를 지나가는 모든 분이 비슷한 공감을 할 수 있을 것이다. 어떤 상황에 대처가 유연할 수 없고 사람의 표현 방식이 다를 뿐이지 느끼는 불안감이나 망망대해 떠 있는 느낌을 받기도 한다. 여러 복잡한 감정을 느낄 수 있는 게 20대인 것 같다. 재희를 연기하면서 감정적으로 비슷했던 것 같아 공감이 많이 갔다"고 애정을 담았다.

20대 때의 김고은을 떠올리며 "서툰 상태였고 정신이 없던 시절이었다. 당연히 전체를 볼 수 없는 나이었고 그런 나를 선배들이 이끌어주고 챙겨줬다. 그런 부분이 쌓여서 전체를 보는 것이 중요하다는 것을 알게 됐다. 내가 가장 절실하게 키우고 싶었던 것이 그런 전체를 보는 눈이었다"고 고백했다.

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선배들의 사랑을 독차지하는 후배로 정평이 난 김고은은 "상대를 봐가면서 적절하게 다가가려고 한다. 시간이 필요한 사람도 있을 수 있지 않나? 그래서 초반엔 관찰을 많이 한다. 리딩, 미팅 등을 할 때 주로 관찰하고 경청하려고 한다. 어떤 걸 더 중요하게 생각하는지를 들으려고 하고, 내게 묻지 않는 이상 먼저 얘기하려고 하지 않는다. 나도 한번 열리면 깊게 다가가는 스타일이라, 그때부턴 엄청 조심스럽게 하진 않는다"며 "내가 선배가 되어보니 나 같은 후배가 있으면 좋겠다는 생각이 들더라. 나도 조금씩 선배가 되니까 눈치를 보게 된다. 내가 불편한가? 자리를 피해줘야 하나? 이런 생각을 하게 되는데, 반대로 나 같은 선배가 있다고 하면 너무 좋을 것 같다는 생각을 한다"고 자평해 장내를 웃게 만들었다.

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1000만 작품인 '파묘'의 화림에 대해 "직업의식이 투철한 인물이었다. 굉장히 멋있는 사람이지 않나? 그래서 MZ무당이라는 수식어를 얻은 것 같다. 어설픔이 조금도 나오지 않았으면 좋겠다는 일념하에 집착한 부분도 있다. 모든 직업이 똑같겠지만 프로와 아마는 미세함이 주는 차이라고 생각했다. 작은 제스쳐, 동작들에 집중했던 것 같다"고 설명했다.

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드라마 '작은 아씨들'에 대한 이야기도 빠지지 않았다. 최근 화제를 모은 "가난하게 컸어?" 유행어에 대해서 "처음 그 대사를 봤을 때부터 공민정과 많은 이야기를 나눴다. '너무 상처 받았다' '어떻게 그렇게 대사를 하느냐'라고 웃기도 했다. 밈이 될 만큼 아픈 대사였다"고 웃었다.

최애 캐릭터 중 하나인 '유미의 세포들' 시리즈에도 "'유미의 세포들'은 내 새로운 챕터가 열리는 기분이었다. 현장에서 나의 느낌도 다르다는 생각이 들었다. 이 작품이 내 30대를 열어준 작품이기도 했고 시즌3까지 갈 줄도 몰랐다. 처음엔 시즌3를 반대하기도 했다. 시즌2까지 좋은 반응을 얻었으니 유종의 미를 거두는게 맞지 않을까란 생각에 반대했다. 시즌3를 마치고 나니 완전해진 기분이 든다. 촬영 텀도 짧고 체력적으로 벅찼는데, 함께하길 잘했다는 생각이 든다. 유미를 연기할 때 정말 힐링이었다. 스스로 대견하기도 하고 기쁘다는 생각을 하게된 작품이었다"고 곱씹었다.

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제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은이 감격스러워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

제5회 청룡시리즈어워즈 대상을 수상한 순간도 언급됐다. 수상 당시 김고은은 "내가 작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적이 없다. 매 작품마다 절실하게 책임감을 가지고 임하려고 노력하고 있다. 나라는 얼굴에 계속 호기심이 들게 열심히 할 테니, 나를 많이 찾아주고 기회를 달라. 앞으로 더 열심히 하겠다"고 눈물의 소감을 전했다.

이에 김고은은 "세상에 당연한 것은 없다고 생각한다. 지금 주어진 모든 일도 언제까지 주어질 수 없다고 생각한다. 우리는 끊임 없이 이 일을 증명해야 하고 그 증명이 다음 일을 할 수 있는 발판이 된다. 새로운 얼굴을 보여주고 싶고 내 안에는 아직 많이 남아 있다고 생각한다. 그런데 대중이 궁금해 줘야 보여줄 수 있지 않나? 나를 궁금해줬으면 좋겠다. 그런 의미로 수상 소감을 전했다"고 밝혔다.

다양한 작품을 활동하면서 겪는 스트레스 대처법에 대해서도 "작품이 들어가기 전까지 극심한 스트레스를 받는데 막상 촬영에 들어가면 '어쩌라고'라는 마음이 되는 것 같다. '스트레스받으면 어쩔 건데' 이러면 스스로를 다그치려고 한다. 스트레스를 없게 하려고 노력한다. 중요하고 큰 감정신을 앞둘 수록 배우들은 현장에서 압박감을 느끼는데 나는 그런 신을 앞둘 때 더 장난을 많이 치고 활기차려고 한다. 웃고 떠들면서 에너지를 응축시키고 현장에서 발산하려고 한다. 유연함에 대해서도 마음의 여유가 있어야 나온다고 생각한다. 마음의 여유는 연차가 쌓이고 많은 경험을 했다고 해서 생기는 것은 아닌 것 같다. 스스로 최면을 걸어야 한다. 나를 여유로울 수 있게 내버려 두는 용기를 가지려고 한다"고 솔직하게 답했다.

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이어 "내 작품을 두 번 정도 본다. 처음 내 작품을 볼 때는 '왜 저렇게 연기했지?' 아쉬운 점만 보면서 털어내고 두 번째는 작품 전체로 보게 되는지 보려고 한다. 매 작품 자기 반성의 시간을 갖는다. 자기 반성의 시간을 가지면서 곱씹는다. 너무 반성할게 많으면 잘 한 부분을 여러번 찾아보면서 '이 부분을 잘했어'라며 스스로를 위로하기도 한다"고 너스레를 떨었다.

한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com