'남편과 사별' 송선미, 딸 위해 변화 결심 "좋은 엄마 되고파 수업 들어, 많이 자유로워졌다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송선미가 아이를 위해 스스로를 변화시키면서 삶을 바라보는 시선까지 달라졌다고 밝혔다.

7일 이금희의 유튜브 채널 '마이금희'에는 "송일국, 송선미 배우의 연극 '욕망이라는 이름의 전차'"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 연극 '욕망이라는 이름의 전차'에서 주연을 맡은 송일국과 송선미가 게스트로 출연해 작품과 연기에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 MC 이금희는 송선미의 달라진 모습을 언급했다. 그는 "두 분이 연극 홍보하는 영상을 찾아봤는데 너무 적극적이시더라. 제가 아는 송선미 배우님은 이렇게 적극적으로 작품을 홍보하는 분이 아니었다. 지금 소매 걷고 홍보하신다. 이게 세월인 것 같다. 너무 좋다"라고 말했다.

Advertisement

이에 송선미는 과거 자신의 성격을 솔직하게 돌아봤다.

그는 "예전에는 스스로 부끄러웠다. 농담하면 잘 받아치는 유연한 사람이 아니었다"면서 "어쩔 때는 '왜 저런 농담하지?'라고 생각한 뒤, 세 시간 뒤에 전화해서 '너 아까 왜 그런 농담 왜 한 거야?'라고 물어볼 정도로 매사에 진지했다"고 인정했다.

Advertisement

촬영장에서도 사람들과 쉽게 어울리지 못했다고. 송선미는 "촬영장 가도 누구랑 말하고 싶었지만 아무도 나랑 말을 안 걸었다. 매니저가 '사람들이 누나 무섭대요'라고 하더라"라며 "맨날 혼자 외롭게 있었는데 많이 바뀌었다. 다른 사람에 대한 관심과 사랑이 바뀌었다"고 이야기했다.

Advertisement

그가 달라지게 된 계기 중 하나는 아이였다. 송선미는 자신을 변화시키기 위해 직접 공부하고 수업을 들었다고 밝혔다.

Advertisement

그는 "제가 수업을 들었다. 그걸 들은 것도 결국은 좋은 엄마가 되기 위해서"라며 "제 그릇이 커야 애도 거기서 놀 수 있다. 그러면서 삶을 바라보는 것들이 엄청 많이 열렸다. 지금 굉장히 자유롭다"라고 전했다.

아이를 키우면서 자신의 부족한 부분을 돌아보고 더 넓은 시각으로 세상을 바라보게 됐다는 것. 과거에는 타인의 말과 행동을 쉽게 받아들이지 못하고 스스로를 틀 안에 가뒀다면, 이제는 사람과 삶을 대하는 태도 자체가 한층 유연해졌다고 설명했다.

Advertisement

송일국 역시 송선미의 이야기에 공감했다. 그는 "아이가 주는 선물인 것 같다. 아이들 덕분에 어른이 되는 것 같다"고 말하며 자녀를 통해 자신 역시 성장하고 있음을 전했다.

한편, 배우 송선미는 2006년 미술감독 고우석과 결혼, 슬하에 딸 하나를 뒀으나 2017년 사별의 아픔을 겪었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com