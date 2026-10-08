"알고보니 이미 결별"...유승호, 데뷔 26년 만 첫 열애설 '씁쓸한 결말'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유승호가 데뷔 26년 만에 첫 열애설에 휩싸였지만, 불과 2시간 만에 결별 소식까지 전해졌다. 6년간 비밀 연애를 이어온 사실이 처음 알려진 날, 이미 헤어진 사이라는 사실까지 동시에 공개된 것이다.

8일 오전 이데일리는 유승호와 배우 임세주가 6년째 열애 중이라고 단독 보도했다. 두 사람은 2020년 3월 방송된 tvN 드라마 '메모리스트'에서 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

당시 유승호는 타인의 기억을 읽는 초능력 형사 동백 역을, 임세주는 이슬비 역을 맡아 함께 출연했다. 작품을 통해 가까워진 두 사람은 주변의 시선을 의식하지 않고 조용히 만남을 이어온 것으로 알려졌다.

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특히 최근 서울 마포구 서교동 일대에서 유승호의 반려견을 함께 산책시키거나 경기도 파주에서 데이트를 즐겼다는 목격담까지 전해지면서 열애설에 힘이 실렸다.

무엇보다 이번 열애설은 유승호가 2000년 아역 배우로 데뷔한 이후 처음으로 불거진 공개 열애설이라는 점에서 관심을 모았다. 어린 시절부터 대중의 관심 속에 성장했지만 사생활만큼은 철저히 지켜왔던 유승호였기에 6년간의 장기 연애 소식은 더욱 놀라움을 안겼다.

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그러나 열애설이 보도된 지 약 2시간 만에 상황은 반전됐다. 두 사람이 이미 결별한 사이라는 후속 보도가 나온 것이다. 임세주 소속사 무빙픽쳐스컴퍼니 관계자의 말을 인용해 두 사람이 6년간 교제한 것은 사실이지만 최근 결별했다고 보도했다.

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소속사 관계자는 "임세주 배우와 얘기를 나눠본 결과, 6년 동안 유승호 배우와 만남을 가진 건 맞으나 최근 결별했다"고 밝혔다. 두 사람은 약 한 달 전 헤어진 것으로 전해졌으나 정확한 결별 시점은 공개되지 않았다.

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유승호 측 역시 결별 사실을 인정했다. 소속사 333엔터테인먼트는 "두 배우는 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태로, 좋은 동료 관계로 지내고 있다"고 입장을 밝혔다.

결국 유승호의 첫 열애설은 약 2시간 만에 결별 소식으로 마무리됐다. 6년이라는 긴 시간 동안 이어진 연애가 대중에게 처음 알려졌지만, 정작 두 사람은 이미 각자의 길을 걷고 있었던 셈이다.

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특히 유승호는 데뷔 후 26년 동안 별다른 공개 열애설 없이 활동해온 만큼, 첫 열애설과 결별 인정이 같은 날 연이어 전해졌다는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

한편 1993년생인 유승호는 2000년 MBC 드라마 '가시고기'로 데뷔해 영화 '집으로...'로 큰 사랑을 받았다. 이후 '공부의 신', '무사 백동수', '보고싶다', '리멤버-아들의 전쟁', '복수가 돌아왔다', '꽃 피면 달 생각하고' 등 다양한 작품에서 활약했다.

유승호보다 두 살 연상인 1991년생 임세주는 2011년 '해오라'라는 예명으로 가수 데뷔했으며, 이후 배우로 전향해 '황금빛 내 인생', '하나뿐인 내편', '살인자ㅇ난감', '라이딩 인생' 등에 출연했다.

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olzllovely@sportschosun.com