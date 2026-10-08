[SC-BIFF] 김고은 "'대도시의 사랑법'은 정말 귀한 작품"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 "'대도시의 사랑법'은 내게 정말 귀한 작품이었다"고 말했다.

8일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 신세계백화점 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 액터스 하우스가 열렸다. 이날 액터스 하우스는 김고은이 참석해 자리를 빛냈다.

김고은은 인생작으로 꼽힌 '대도시의 사랑법'을 언급하며 "주인공 재희는 날것의 이미지라고 생각했다. 이렇게 귀한 작품이 또 있을까 싶었다. 무엇보다 다양성에 대해 이야기를 하는데 그 인물을 좀 꺼내고 싶었고 그게 나였으면 좋겠다고 생각했다"며 "재희가 나와 동갑이다. 2010년도 입학을 했고 나도 한국예술종합학교를 2010년도에 입학했다. 아마 영화를 보면 20대를 지나가는 모든 분이 비슷한 공감을 할 수 있을 것이다. 어떤 상황에 대처가 유연할 수 없고 사람의 표현 방식이 다를 뿐이지 느끼는 불안감이나 망망대해 떠 있는 느낌을 받기도 한다. 여러 복잡한 감정을 느낄 수 있는 게 20대인 것 같다. 재희를 연기하면서 감정적으로 비슷했던 것 같아 공감이 많이 갔다"고 애정을 담았다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com