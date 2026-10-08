[SC-BIFF]군 복무 중에도 '꿀의리'…이재욱, 휴가 중 '꿀알바' 깜짝 등장(종합)

넷플릭스 시리즈 '꿀알바', 부산국제영화제 오픈토크 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 김다민 감독(왼쪽부터), 배우 최현욱, 김민하, 한준희 감독이 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조…선 정빛 기자] 넷플릭스 '꿀알바'가 현실적인 노동 문제에 호러와 코미디를 결합한 새로운 장르물로 시청자들을 찾는다. 군 복무 중인 주연 배우 이재욱도 휴가를 이용해 부산을 깜짝 방문하며 작품에 힘을 보탰다.

8일 부산 해운대구 영화의전당 루프씨어터에서 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈 토크가 열렸다. 이날 현장에는 김다민 감독과 기획 총괄을 맡은 한준희 감독, 배우 김민하, 최현욱이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.

오는 30일 공개되는 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 이상한 인력사무소를 배경으로 청년 혁준(이재욱)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.

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넷플릭스 '살인자ㅇ난감'의 극본을 쓰고 영화 '막걸리가 알려줄거야'를 연출한 김다민 감독이 메가폰을 잡았다. 여기에 넷플릭스 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 선보인 한준희 감독이 기획 총괄로 참여했다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다.

부산국제영화제 팬들에게 인사하는 '꿀알바'팀 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 김다민 감독(왼쪽부터), 배우 최현욱, 김민하, 한준희 감독이 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

전날 부산에서 '꿀알바' 초반 회차가 처음 공개된 가운데, 감독들이 먼저 관객들과 함께 작품을 관람한 소감을 전했다.

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김다민 감독은 "후반 작업을 하면서 닳고 닳도록 봤는데, 극장에서 관객분들과 함께 보니까 감회가 새로웠다. 관객분들의 반응을 보니 좋았다"고 했고, 한준희 감독 역시 "젊고 에너지 있는 작품을 해보려고 했다. 이 작품이 빠른 속도로 열심히 달려왔는데, 어제 긴장되더라. 많은 분이 재밌게 봐주신 것 같아서 기분 좋게 올라올 수 있었다"고 말했다.

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작품을 기획한 계기에 대해서는 한 감독이 "대본을 봤을 때 충격적이었다. 이런 이야기를 시리즈로 만들겠다는 포부가 신기했다. 보시면 아시겠지만, 김 감독님이 무거운 주제인데도 모두가 알 수 있도록 쉽고 경쾌하게 풀어내셨다"고 설명했다. 이어 김 감독을 가리키며 "이 사람도 정상은 아니더라"고 농담해 웃음을 자아냈다.

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아르바이트라는 현실적인 소재를 공포와 결합한 방식도 언급했다. 김 감독은 "매회 다른 아르바이트가 나온다. 먹고사는 문제만큼 큰 게 없다고 생각했다. 각각의 아르바이트를 표현하기 위해 색감을 많이 활용하고 과장했다. 그런 힘을 빌려 초현실적인 감각으로 볼 수 있도록 하려고 했다"고 밝혔다.

이어 "장르의 힘을 빌려 노동을 새로운 감각으로 볼 수 있게 하는 게 큰 목표였다. 많은 사람이 즐기면서 끝까지 볼 수 있도록 많이 고민했다. 공포와 코미디의 완급 조절을 잘하려고 했다"고 덧붙였다.

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'꿀알바'로 부산국제영화제 찾은 김민하 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 김민하가 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 '꿀알바' 오픈토크에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

김민하는 극 중 혁준의 동생 지윤 역을 맡았다. 지윤은 '귀신이 무섭냐? 거지 되는 게 무섭지'를 삶의 모토로 삼는 거침없는 성격의 인물이다. 오빠 혁준에 이어 수상한 인력사무소를 찾고, 기묘한 아르바이트 현장에 뛰어든다.

김민하는 전날 상영한 것에 "관객분들이 스크린으로 보셔서 부러웠다. 큰 화면으로 생동감 있게 보시면 더욱 재밌을 것 같다. 저는 집에서 봤다"고 웃었다.

이어 "시간 가는 줄 모르고 봤다. 눈을 가리면서 보는 장면도 있었다. 상상으로만 그려냈던 걸 어떻게 구현해 낼까 궁금했는데, 너무 긴장감 있게 완성해 주셔서 감사했다. 관객분들의 반응도 궁금하다"고 말했다.

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또 "굉장히 특별한 경험이었다. 나만의 상상력으로는 될 수 없었기 때문이다. 관객분들도 보지 못했던 장면이었던 것 같다. 그림과 효과음 등이 인상적이었다. 그래서 더 즐기실 수 있을 것 같다"고 자신했다.

부산을 찾은 소감도 전했다. 김민하는 "부산에 와서 생각보다 많이 바빠서 놀랐다. 제가 이래도 되나 싶었다"고 웃으며 "관객분들과 만나면서 느낀 것은 세상에는 다양성이 있고, 이 다양성을 펼칠 수 있겠다는 희망이었다. 그래서 지치지 않고 일정들을 소화할 수 있었다"고 밝혔다.

'꿀알바'로 부산국제영화제 찾은 최현욱 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 최현욱이 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 '꿀알바' 오픈토크에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

특별 출연하는 최현욱은 "저는 1회에만 나온다. 이후 내용을 모르는 상황에서 보게 될 텐데, 앞서 반응이 좋다고 들어서 기대된다. 즐겁게 작업한 기억이 있다"며 "1화에서 임팩트 있는 역할이라 좋았다"고 만족감을 드러냈다.

4년 전 '약한영웅 클래스1'으로 부산을 찾았던 기억도 떠올렸다. 최현욱은 "그때 굉장히 뜨거웠다. 저의 첫 부산국제영화제이기도 했고, 지금보다 떨렸다. 그때 너무 재밌게 오픈 토크를 했던 기억이 있다. 오늘은 편안한 것 같다. 수다를 떠는 느낌이다"고 회상했다.

'꿀알바' 오픈토크 참석한 이재욱 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 이재욱이 8일 부산 해운대구 영화의 전당 루프씨어터에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에 참석해 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

이날 행사에서는 군 복무 중인 이재욱의 깜짝 등장도 눈길을 끌었다. 작품의 주연을 맡은 이재욱은 지난 5월 18일 육군 현역으로 입대해 공식 행사와 홍보 활동에 참여하기 어려운 상황이다. 이에 이날 오픈 토크 공식 참석자 명단에서도 빠졌다.

그러나 이재욱은 휴가를 이용해 부산을 찾았고, 객석에서 관객들과 함께 오픈 토크를 지켜봤다. 검은색 모자와 티셔츠 차림으로 등장한 이재욱은 행사 내내 객석에서 동료들의 이야기를 들으며 작품에 힘을 보탰다.

"이재욱 씨가 너무 잘해주셨다. 현장에서 함께 만들어간 부분이 재밌었고 컸다"라는 최현욱은 행사 말미 "이재욱 씨가 마침 휴가를 나와서 이 자리에 계신 걸로 안다"며 객석에 있던 이재욱을 찾았다.

이에 관객들의 환호가 이어졌고, 이재욱은 현장 분위기에 응해 잠시 무대에 올라 인사를 건넸다.

이재욱은 "국방의 의무를 다하고 있어서 아쉬운 마음이 크다. 너무 재밌다고 하니, 재밌게 즐겨주셨으면 한다"며 "우리 삶과 닮아 있는 이야기다. 공

해 주실 것 같다. 공식적인 자리는 할 수 없어서 인사만 드리고 들어가도록 하겠다"고 짤막하게 말했다.

'꿀알바'로 부산국제영화제 찾은 김다민 감독 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 김다민 감독이 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 '꿀알바' 오픈토크에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

인사말 하는 한준희 감독 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 한준희 감독이 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 '꿀알바' 오픈토크에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

끝으로 김 감독은 "이야기에 변주가 있다. 그걸 따라가면서 보시면 재밌을 것 같다"고 관전 포인트를 짚었고, 한 감독은 "일단 재밌다. 한 호흡에 볼 수 있는 작품이다. 긴 영화라고 생각해 주셔도 좋다"고 자신했다.

김민하는 "점점 추워지니까 밖에 나가지 마시고 많이 기대해 달라"고 당부했고, 최현욱은 "1화만 봤는데도 너무 재밌다"고 덧붙였다.

'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com