父 간 이식 위해 수능 포기..전현무, 어린 재수생 사연에 먹먹 "대학 꼭 합격하길"(티처스4)

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[스포츠조선 김소희 기자] 전현무가 '티처스3' MC를 맡은 가운데, 가장 인상 깊었던 재수생의 사연을 전했다.

오는 10월 15일 목요일 밤 10시 첫 방송되는 '티처스3 : 재수전쟁'은 인생 마지막 수능에 도전하는 재수생 100명이 한계를 시험하는 압도적 미션과 치열한 경쟁을 거쳐 최종 우승자 1명을 선발하는 초대형 입시 서바이벌 리얼리티다. 프로그램을 이끄는 MC 전현무는 "처음엔 공부할 시간도 부족한 재수생들이 과연 출연할까 싶었지만, 막상 시작해 보니 기대 이상의 간절함과 뜨거운 열기가 현장을 가득 채웠다"며 녹화 현장을 극한의 생존 서바이벌 '오징어게임'에 비유했다. 특히 100명의 재수생과 함께하는 만큼, 전현무는 자신의 생생한 재수 경험담을 바탕으로 원조 '공감 요정' 장영란마저 긴장하게 만들 'NEW 공감 요정' 타이틀 매치를 예고했다.

다음은 전현무와 나눈 일문일답이다.

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Q. '티처스3'가 '재수전쟁'이라는 타이틀과 함께 재수생 100명이 참여하는 입시 서바이벌로 확장됐습니다. 기획을 접하셨을 때 어떤 느낌이 드셨나요?

- 처음에는 '재수생들이 시간도 없는데 이렇게 TV 프로그램에 나올까? 이게 될까?'라는 생각이 먼저 들었습니다. 하지만 막상 해보니 너무나 많은 재수생들이 지원했고, 진심으로 합격하고 싶어 했어요. 올해 수능을 마치고 싶어 하는 학생들이기 때문에 그 간절함이 제가 생각했던 것 이상이었던 것 같아요. 그래서 시간을 쪼개 나와서 나태해지고 해이해진 스스로를 다잡고 우리 '티벤져스'의 가르침을 갈구하는 학생들의 모습을 보며 좀 많이 놀랐던 것 같습니다.

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Q. 100명의 재수생이 등장하는 대형 서바이벌이다 보니 이전 시즌의 '티처스' 진행과는 달랐을 것 같아요. 이번 '재수전쟁'을 진행하시면서 가장 신경 쓰신 부분이 있다면 무엇인가요?

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- 가장 신경 쓴 부분은 아이들이 상처 안 받게 진행하는 거였어요. 서바이벌 특성상 당락이 있고, 누군가는 떨어지고 집에 돌아가야 하니까요. 물론 모든 오디션 프로그램에서 민감한 부분이지만, 이번엔 본인의 인생이 걸린 어린 학생들이 대상이잖아요. 그래서 냉정할 땐 냉정하게 진행하되, 어떻게 해야 학생들이 상처를 덜 받고 격려받을 수 있는지 깊이 고민했습니다.

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Q. 3MC 사이의 호흡은 어떠셨는지, 또 '티처스3 : 재수전쟁'에서 어떤 역할을 담당하고 계신지 자랑 부탁드립니다.

- MC 사이 호흡은 늘 좋습니다. 장영란 씨는 학부모 입장에서 얘기해 주고, 미미미누 씨는 최신 입시 제도를 가장 잘 알고 있는 입시 컨설턴트로서 본인의 N수 경험자에서 비롯된 시각을 더해줍니다. 저도 전직 재수생으로서 학생들이 어디서 답답함을 느끼고 무엇이 필요한지 누구보다 잘 알고 있죠. 각자의 입장에서 확실한 역할을 해주고 있어요. 입시 제도는 많이 바뀌었지만 결국 공부하는 건 비슷해요. 저는 재수생들이 어떤 부분에서 아쉬움과 부족함을 느끼는지 잘 알고 있는 데다, 누구보다 공감할 수 있기 때문에 '공감 요정'으로 활동을 하고 있습니다.

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Q. 정승제 선생님에 이어 유대종 선생님, 김지영 선생님이 새롭게 합류하셨는데, MC로서 현장에서 직접 바라본 'NEW 티벤져스'의 호흡은 어땠는지 궁금합니다.

- '티벤져스'의 호흡은 굉장히 좋습니다. 김지영 선생님과 유대종 선생님은 처음에는 좀 긴장을 하시더니 녹화가 몇 번 거듭되고 학생들과 직접 스킨십을 하면서 방송이라는 걸 잊으신 것 같더라고요. 진짜 입시 현장에 들어온 것처럼 각자의 매력적인 캐릭터가 명확히 드러나고 있습니다. 김지영 선생님이 아주 감성적이고 눈물이 많은 'F형'이라면, 유대종 선생님은 날카롭고 엄하게 지도하는 완전 'T형 테토남'이에요. 하지만 유대종 선생님 역시 내면에는 뜨거운 눈물을 품고 있는 아주 매력적인 캐릭터입니다. 그래서 정승제 선생님하고 호흡이 어떨까 걱정했는데, 아주 잘 맞습니다.

Q. 100명의 재수생이 한자리에 모인 첫 녹화 당시의 현장 분위기가 궁금합니다. 학생들의 눈빛이나 열기를 처음 접했을 때 솔직한 심정은 어떠셨나요?

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- 첫날 녹화 분위기는 비유하자면 마치 '오징어게임' 같은 느낌이 좀 들었어요. 자리는 한정적이고 탈락하면 즉시 집으로 돌아가야 하니 현장의 간절함이 이루 말할 수 없었죠. 제가 그동안 수많은 오디션을 진행해 봤지만, 간절함의 강도가 단연 가장 높았던 순간이었어요. 예를 들어 어떤 과목 하나 때문에 재수를 택하고, 단 1년 안에 자신이 만족할 수준으로 성적을 올리는 게 쉽지 않은 일이기 때문에 '티벤져스'를 만나고자 하는 간절함과 열기는 그 어떤 오디션 예심보다도 뜨거웠습니다. 그걸 보면서 제가 재수할 때 단과 학원도, 종합반도 다니며 뭔가 하긴 하는데 실력이 쌓이지 않던 느낌이 떠올랐어요. 재수하면서 뭔가 마음은 급한데 제대로 하는 건 하나도 없고 실력이 쌓이는 것 같지도 않은...'난 1년 동안 뭐가 나아졌지?'라는 그런 답답함의 정서가 있었거든요. 여기 온 친구들도 그런 마음으로 왔을 거예요. 지금 뭔가 하고 싶은데 뭘 어떻게 해야 할지도 모르겠고 효율적인지도 모르겠고…그런 100명의 친구들이 기회를 잡기 위해서 간절히 미션에 임하는 모습이 제 옛날 모습 같기도 해서 많이 안쓰러웠습니다.

Q. 재수생 100인에게 눈물을 자아낼 만큼 각양각색의 사연이 있다고 들었습니다. 녹화 중 가장 충격적이거나 가슴을 울린 사연, 또는 기억에 남는 재수생이 있다면 들려주세요.

- 부모님께 간을 이식해 드리기 위해 직접 수술대에 올라, 수능을 포기하다시피 한 친구가 있었어요. 그 에피소드가 가장 가슴이 먹먹했어요. 아버지를 위해서 재수의 길을 선택한 건데, 물론 모두 합격하길 바라지만 이 친구야말로 정말 꼭 합격했으면 좋겠다는 생각이 들더라고요.

Q. '티처스'의 중심축이자 '브레인'으로 활약 중이신데, 이번 시즌 100인의 재수생들을 보면서 본인의 입시 경험이 떠오른 순간이 있으셨나요?

- 제 입시 경험이 무지하게 떠올랐죠. 저와 비슷한 고민을 하는 학생들이 의외로 많았거든요. 저는 학창 시절 수학이 부족했는데, 재수하면서도 올바른 공부법을 몰라 헤맸습니다. 이번에 만난 재수생들도 과거의 저처럼 자신에게 맞는 공부법을 모른 채 방황하고 있었습니다. 다행히 저는 당시 한 학원 선생님께서 '수학은 이렇게 접근해야 한다'라며 길을 제시해 주신 덕분에 뒤늦게 흥미를 붙이며 성적을 크게 올릴 수 있었습니다. 지금 저희 프로그램과 선생님들이 수험생들에게 그런 역할을 해주는 것 같아요. 그런 맥락에서 진행하면서도 정말 보람 있고 재미있습니다.

Q. 이번 '티처스3 : 재수전쟁'에서 시청자들이 가장 몰입해서 봐야 할 관전 포인트는 무엇인가요?

- '재수전쟁'은 비단 재수생만을 위한 프로그램이 아닙니다. 현역 수험생과 학부모를 포함해 입시와 관련된 모든 분이 꼭 보셨으면 합니다. 재수생이든 현역이든 올바른 공부법의 본질은 같기 때문에 '어떻게 공부해야 하느냐'의 답을 얻으실 수 있을 거예요. 지금 입시와 관계가 없다고 해도 누구나 입시를 거치기에, 당시의 나 자신과 그때의 상황, 마음을 떠올리며 '나도 저랬었지'라고 공감하고 시간 여행을 할 수 있는 프로그램이에요. 특히 '100명 중에 누가 합격하고 누가 탈락할지'를 맞혀보면 더 재미있을 겁니다. 마치 아이돌 오디션 프로그램에서 누구 한 명을 응원하면서 보듯, '티벤져스'의 선택 기준과 자신의 예측을 비교해 가면서 당락을 확인해 보면 흥미진진한 몰입을 경험할 수 있을 겁니다.

MC 전현무X장영란X미미미누와 '티벤져스' 정승제X유대종X김지영이 함께한 재수생 100명의 치열한 경쟁과 절박한 도전, 예측불허의 여정이 담긴 채널A '티처스3 : 재수전쟁'은 오는 10월 15일 목요일 밤 10시 첫 방송된다.