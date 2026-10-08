[SC-BIFF] 김고은 "촬영 전 극심한 스트레스..나중엔 '어쩌라고'! 멘탈 잡아"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 "스트레스 받을 때는 '어쩌라고'라며 마음을 다 잡는다"고 말했다.

8일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 신세계백화점 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 액터스 하우스가 열렸다. 이날 액터스 하우스는 김고은이 참석해 자리를 빛냈다.

김고은은 다양한 작품을 활동하면서 겪는 자신 만의 스트레스 대처법에 대해서도 "작품이 들어가기 전까지 극심한 스트레스를 받는데 막상 촬영에 들어가면 '어쩌라고'라는 마음이 되는 것 같다. '스트레스 받으면 어쩔껀데' 이러면서 스스로를 다그치려고 한다. 스트레스를 없게 하려고 노력한다. 중요하고 큰 감정신을 앞둘 수록 배우들은 현장에서 압박감을 느끼는데 나는 그런 신을 앞둘 때 더 장난을 많이 치고 활기차려고 한다. 웃고 떠들면서 에너지를 응축시키고 현장에서 발산하려고 한다. 유연함에 대해서도 마음의 여유가 있어야 나온다고 생각한다. 마음의 여유는 연차가 쌓이고 많은 경험을 했다고 해서 생기는 것은 아닌 것 같다. 스스로 최면을 걸어야 한다. 나를 여유로울 수 있게 내버려 두는 용기를 가지려고 한다"고 솔직하게 답했다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com