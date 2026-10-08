김강우, 아내♥와 붙어다니더니.."날 백수로 알 수도, 매일 이러진 않아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김강우가 여유로운 일상을 공개한 가운데, 자신이 백수로 오해받을 수 있겠다며 너스레를 떨었다.

7일 김강우의 유튜브 채널 '김강우'에는 '입어보는 건 남편인데, 판단은 아내가 내리는 이상한 가을 쇼핑'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김강우는 아내와 함께 옷 쇼핑을 하고 평양냉면집을 찾는 등 여유로운 시간을 보냈다. 아내와 함께 시간을 보내던 그는 "매일 당신하고 다니니까 사람들이 백수로 알 수도 있을 것 같다"라고 농담했고, 아내는 "반백수다"라며 웃었다. 김강우는 유튜브 채널을 통해 가족과 보내는 일상을 공개하고 있다.

Advertisement

김강우는 "진짜 힘들게 일하다가 쉬는 날 아내와 노는 거지 맨날 이러고 있지는 않다. 그럼 우리 애들은 굶을 거다"라며 열일 중인 근황을 전했다. 그는 오는 11월 첫 방송하는 KBS2 새 대하드라마 '문무' 촬영에 한창이다.

한편 김강우는 지난 2010년 배우 한혜진 언니 한ㄴ무영 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com