[SC-BIFF] 김고은, 제5회 청룡 대상 수상 "날 계속 궁금해해 주길"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 "제5회 청룡시리즈어워즈 대상 수상, 대중이 날 계속 궁금하게 여겨주길 바란다"고 말했다.

8일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 신세계백화점 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 액터스 하우스가 열렸다. 이날 액터스 하우스는 김고은이 참석해 자리를 빛냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 대상을 수상한 것에 김고은은 "세상에 당연한 것은 없다고 생각한다. 지금 주어진 모든 일도 언제까지 주어질 수 없다고 생각한다. 우리는 끊임 없이 이 일을 증명해야 하고 그 증명이 다음 일을 할 수 있는 발판이 된다. 새로운 얼굴을 보여주고 싶고 내 안에는 아직 많이 남아 있다고 생각한다. 그런데 대중이 궁금해 줘야 보여줄 수 있지 않나? 나를 궁금해줬으면 좋겠다. 그런 의미로 수상 소감을 전했다"고 밝혔다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com