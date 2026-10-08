[SC-BIFF] 김고은 "한번 열리면 쉽게 다가가..나 같은 후배 있다면 좋을 듯"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 "나 같은 후배 있었으면 좋겠다"고 말했다.

8일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 신세계백화점 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 액터스 하우스가 열렸다. 이날 액터스 하우스는 김고은이 참석해 자리를 빛냈다.

김고은은 선배들의 사랑을 독차지하는 후배로 정평이 난 배우다. 이에 "상대를 봐가면서 적절하게 다가가려고 한다. 시간이 필요한 사람도 있을 수 있지 않나? 그래서 초반엔 관찰을 많이 한다. 리딩, 미팅 등을 할 때 주로 관찰하고 경청하려고 한다. 어떤 걸 더 중요하게 생각하는지를 들으려고 하고, 내게 묻지 않는 이상 먼저 얘기하려고 하지 않는다. 나도 한번 열리면 깊게 다가가는 스타일이라, 그때부턴 엄청 조심스럽게 하진 않는다"며 "내가 선배가 되어보니 나 같은 후배가 있으면 좋겠다는 생각이 들더라. 나도 조금씩 선배가 되니까 눈치를 보게 된다. 내가 불편한가? 자리를 피해줘야 하나? 이런 생각을 하게 되는데, 그래서 나 같은 후배가 있다고 하면 너무 좋을 것 같다는 생각을 한다"고 자평해 장내를 웃게 만들었다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com