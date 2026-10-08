김민, 동두천 구옥에선 몰랐던 비주얼…턱시도 입으니 '배우 그 자체'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민이 '나 혼자 산다'에서 보여준 구옥 생활과는 사뭇 다른 모습으로 눈길을 끌었다.

턱시도를 차려입은 김민의 모습에 래퍼 스윙스도 감탄했다.

스윙스는 8일 자신의 SNS에 "김민 선배님 초 잘생기시고 멋지심"이라는 글과 함께 두 사람이 나란히 찍은 사진을 공개했다.

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사진 속 스윙스는 흰 셔츠에 검은 타이를 매고 회색 체크 재킷을 걸쳤다. 김민은 검은 턱시도와 나비넥타이를 착용해 말끔한 모습을 드러냈다.

이날 서울드라마어워즈 시상식 참석을 앞두고 남긴 인증 사진으로 보인다.

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특히 김민은 최근 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서 공개한 자유분방한 차림과 확연히 다른 분위기를 자아냈다. 동두천 구옥에서 생활하던 소탈한 모습 대신 정장을 갖춰 입고 배우로서의 매력을 드러냈다.

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이번 사진은 '나 혼자 산다'를 둘러싼 연출 의혹 이후 공개된 근황이라는 점에서도 관심을 모았다.

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앞서 김민은 지난 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 경기 동두천의 오래된 구옥에서 지내는 일상을 공개했다. 직접 발전기를 돌려 전기를 공급하고 집을 손보는 모습 등이 방송됐다.

방송 이후 일부 누리꾼들은 로드뷰에 담긴 주택의 모습과 방송 화면 사이에 차이가 있다며 연출 의혹을 제기했다.

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이에 김민은 전화 인터뷰를 통해 해당 집이 자신에게 남다른 의미를 지닌 공간이라고 설명했다. 가족처럼 지내는 형과 누나의 추억이 담겨 있으며, 형의 아버지가 직접 지은 집이라는 것이다.

'나 혼자 산다' 제작진도 촬영을 위해 집을 별도로 정비하거나 상황을 연출한 부분은 없다는 입장을 밝혔다.

의혹에 대한 해명이 나온 가운데, 이번에는 턱시도를 입은 김민의 반전 모습과 그를 향한 스윙스의 칭찬이 눈길을 끌었다.

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narusi@sportschosun.com