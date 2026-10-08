'177cm' 한혜진, 하의실종도 남다르네…톱모델의 압도적인 다리 길이

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 한혜진이 하의실종 스타일로 톱모델다운 비율을 드러냈다.

한혜진은 8일 자신의 SNS에 "아놔.. 슬금슬금 등장하는 이현이 너무 웃기네.. 현이야.. 내 차례라구.."라는 글과 함께 새 소속사 프로필 촬영 현장 영상을 공개했다.

영상 속 한혜진은 검은 민소매 상의에 오버핏 가죽 재킷을 살짝 걸친 채 포즈를 취하고 있다. 시크한 검은색 의상과 하의실종 스타일이 어우러져 길게 뻗은 다리와 늘씬한 실루엣을 부각했다.

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177cm의 큰 키에 남다른 비율을 갖춘 한혜진은 여유로운 표정과 자세로 카메라 앞에서 존재감을 드러냈다. 가죽 재킷을 걸친 모습만으로도 톱모델다운 분위기를 자아냈다.

그러나 진지하게 촬영에 집중하던 한혜진도 동료 이현이의 장난에는 웃음을 터뜨렸다.

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뒤편에 있던 이현이가 슬금슬금 카메라 프레임 안으로 들어오자 시크한 표정 대신 환한 미소를 지은 것.

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한혜진은 "현이야.. 내 차례라구.."라는 장난 섞인 글을 덧붙이며 현장의 유쾌한 분위기를 전했다. 카메라 앞에서 보여준 도도한 모습과 동료의 장난에 웃는 반전 매력이 눈길을 끌었다.

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한편 한혜진은 최근 이혜영, 이현이, 송해나 등과 함께 신생 엔터테인먼트사 에이처와 전속계약을 체결했다.

narusi@sportschosun.com