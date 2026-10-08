이기찬, 약국서 '감기' 불렀더니…SNS 난리→제약회사 광고 러브콜 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이기찬이 약국 앞에서 신곡 '감기' 버스킹을 하게 된 이유를 밝혔다.

8일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "약국 앞 신곡 '감기' 버스킹. 이기찬만의 셀프 홍보법"이라는 제목의 예고편이 공개됐다.

영상 속 유재석은 "약국 앞에서 '감기'를 부르는 이기찬 씨 영상이 SNS에서 난리가 났다"라고 운을 뗐다. 이에 이기찬은 "실감은 못 하겠는데 '유퀴즈'에 출연했다는 것 자체가 난리가 났다는 거 아니냐"라며 웃었다.

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이기찬은 약국 앞에서 신곡 '감기'를 부르게 된 이유도 밝혔다. 이기찬은 "'감기'가 2002년에 나왔다. 내가 작사, 작곡했다"라면서 "'나중에 기회가 된다면 리메이크를 해야지' 라고 생각은 하고 있었다. 그러다가 감기와 연결해서 약국 버스킹을 하면 재미있지 않을까 싶어서 했는데 반응이 생각보다 좋았다"라고 말했다. 이어 "예전과 비교했을 때 노래할 수 있는 무대가 많이 줄어들지 않았나. 그래서 SNS를 통해서 대중한테 인사를 드리는 게 좋지 않을까 생각이 들었다"라고 덧붙였다.

이기찬은 "내 아이디어다"라면서 "처음에는 약사분이 나를 못 알아보셨던 것 같다. SNS 보여드리면서 '가수인데 신곡이 감기다'라고 말씀을 드렸더니 흔쾌히 해주셨다"라며 당시 상황을 전했다.

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무엇보다 버스킹 이후 전국 약국에서 연락이 쏟아지는 등 뜨거운 반응이 이어졌다고. 이기찬은 "전국 약국에서 메시지가 엄청 온다"라면서 "제약 회사에서 광고 제안까지 왔다"라고 덧붙여 축하 박수를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com