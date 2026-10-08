'82세' 선우용여, 뜻밖의 '하의 실종' 위기..."다 찢어졌어, 너무 야할 뻔"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 경주 나들이 중 치마 옆부분이 찢어져 뜻밖의 '하의실종 위기'에 진땀을 흘렸다.

다행히 안감이 있어 노출은 피했지만, "너무 야할 뻔했어"라는 반응으로 웃음을 자아냈다.

8일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '명품으로 풀세팅하고 등산하는 82세 선우용여의 18시간 강행군 경주 당일치기 (석굴암)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 선우용여는 새로 구매한 의상을 입고 등장했다. 그는 "너무너무 마음에 드는데 스커트가 작은 거야"라며 치마 옆부분을 늘리는 수선을 했다고 설명했다.

그러나 출발 초반부터 옷에 문제가 생겼다. 선우용여는 "어머, 이거 어떡하냐. 큰일 났다"며 당황했고, 이동 중에도 뒤쪽이 눈에 띄는지 제작진에게 확인했다. 제작진은 티가 나지 않는다며 그를 안심시켰다.

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경주에 도착해 식사와 구경을 이어가는 동안에도 치마는 신경 쓰이는 존재였다. 선우용여는 "오늘 모양내려고 그러다가 망쳐놨어요. 그냥 하던 대로 살 걸"이라며 "더 터지고 있어"라고 난감해했다.

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결국 휴대전화를 건네받은 그는 수선 문제를 두고 직접 전화했다. 선우용여는 "허리만 넓게 하려고 그러고 밑을 안 하는 바람에 옆이 다 찢어졌어"라며 "나 지금 경주까지 와서 난리 났다"고 말했다. 이어 "하여튼 서울에 가서 보자"라고 덧붙였다.

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다행히 안감이 있어 노출은 가릴 수 있었다. 그는 "다행히 안감 있네. 너무 야할 뻔했어"라며 특유의 유쾌한 반응으로 상황을 넘겼다.

옷이 불편한 가운데서도 선우용여의 일정은 계속됐다. 불국사와 석굴암을 찾은 그는 계단을 오르며 "아이고 힘들어"라고 말하면서도 주변 풍경을 감상했다. 마주 오는 방문객에게는 길을 양보하며 "천천히 올라가세요"라고 인사를 건넸다.

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이후 영화제 행사에도 참석한 선우용여는 배창호 감독과 반갑게 인사를 나눴다. 그러면서도 자신의 옷을 가리키며 "이 드레스 있잖아. 지금 큰일 났어"라며 "거기는 보지 말아라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

긴 일정을 마친 뒤에는 피로를 숨기지 못했다. 선우용여는 "아주 피곤해 미치겠어"라며 아침부터 밤늦게까지 이어진 하루를 돌아봤다. 이어 "여러분들 제 모습을 보고 대리만족을 하세요. 저는 피곤해 죽겠어요"라고 말하며 귀가 인사를 전했다.

한편 선우용여는 이날 여행 중 나이가 들며 달라진 소비관도 밝혔다. 각종 소품을 둘러보던 그는 "이제 나는 이런 게 필요하지 않아. 잘 먹는 게 필요해"라며 "건강한 몸과 입에 들어가는 좋은 것이 제일 필요하다"고 말했다.

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하지만 마음에 드는 물건을 발견하자 곧바로 "이거는 사고 싶다"고 반응해 또 한 번 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com