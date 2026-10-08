한고은 남편, 금 7돈 반지 프러포즈 "시세 20% 올라"...아내는 오열

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한고은이 결혼 11주년을 맞아 남편이 준비한 특별한 이벤트에 눈물을 보였다.

8일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "다이아 싫다던 한고은 몰래 금 7돈 반지 준비한 남편… (프로포즈 대작전)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한고은 부부는 결혼 11주년을 맞아 웨딩 촬영을 진행한 가운데 남편은 한고은을 위해 깜짝 서프라이즈를 준비했다. 다이아몬드를 좋아하지 않는 한고은을 위해 직접 준비한 금 7돈 반지와 함께 다시 한번 프러포즈를 하기로 한 것.

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잠시 후 한고은이 의상을 갈아입고 등장하자 라이브 협주가 시작됐고, 남편은 미리 준비한 꽃과 반지를 들고 아내 앞에 섰다.

남편은 "결혼 11주년 축하한다. 앞으로도 남은 인생 같이 살아주시기를 바란다"라면서 진심 어린 축하를 건넸다. 이어 한고은에게 반지를 건넨 뒤 "사랑한다. 결혼해달라. Would you marry me again?"이라며 무릎을 꿇고 프러포즈해 아내를 놀라게 했다.

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예상하지 못한 남편의 프러포즈에 한고은은 깜짝 놀랐다. 남편은 반지뿐만 아니라 직접 쓴 편지까지 준비해 한고은을 향한 진심을 전했다.

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남편은 "처음 당신을 만난 날을 떠올리며 아직도 떨리고 설레고 긴장의 연속"이라며 첫 만남을 떠올렸다.

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이어 "우리는 100일간 사랑했고 101일이 되는 날 부부가 됐다"며 "사랑은 거창한 약속보다는 어느 순간 한 사람의 존재가 나의 하루에 스며드는 일인 것 같다. 여보가 웃으면 나도 웃고 여보가 힘들면 나도 마음이 아프고 어느새 당신의 하루가 나의 하루가 됐다"며 아내를 향한 애정을 드러냈다. 한고은은 남편의 진심이 담긴 편지에 감동의 눈물을 흘렸다.

남편은 오랜 시간 준비한 프러포즈의 뒷이야기도 공개했다. 그는 "서프라이즈를 오래 준비했다"면서 "금을 샀을 때 시세보다 지금 한 20% 올랐다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com