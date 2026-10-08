[SC-BIFF]김민하 "20세 때, 남친과 부국제 왔었는데…'액터스 하우스' 하고 싶었다"

팬들에게 인사하는 김민하 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 김민하가 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에서 팬들에게 인사하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

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[부산=스포츠조선 정빛 기자] 김민하가 '액터스 하우스' 행사에 벅찬 마음을 드러냈다.

김민하는 8일 부산 신세계백화점 9층 문화홀에서 열린 제31회 부산국제영화제 '액터스 하우스: 김민하'에서 "20세 때 남자친구와 부국제 왔었다"라며 "'액터스 하우스' 언젠가 나가서 얘기해보고 싶었다"라고 했다.

2021년 신설된 '액터스 하우스'는 연기력과 스타성을 겸비한 동시대 대표 배우들이 자신의 필모그래피를 되짚으며 연기 철학과 알려지지 않은 이야기를 나누는 부산국제영화제(부국제) 시그니처 프로그램이다.

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김민하는 '액터스 하우스' 행사를 가지게 된 것에 "학생 때부터 부국제 많이 놀러왔다. 20세 때 남자친구와 왔었었다"라며 웃고 "'액터스 하우스'는 언젠가 한 번쯤 나도 저기서 얘기해보고 싶다는 막연한 생각이 있었다. 그런데 초대를 해 주셔서 놀랐다"고 고백했다.

2016년 데뷔한 김민하는 애플TV '파친코'에서 젊은 선자 역을 맡아 세계적인 주목을 받았다. 이후 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', 영화 '하나 코리아' 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

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특히 올해 부산국제영화제에서는 개막식 단독 사회자를 맡은 데 이어 개막작 '낮과 밤은 서로에게', 온 스크린 선정작 '꿀알바'로 관객들과 만나고 있다.

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제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com