[SC-BIFF]김민하, 부국제 개막식 단독 MC에…"끝나서 홀가분, 듣는 방법 배웠다"

매혹적인 김민하 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.6 jin90@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 정빛 기자] 김민하가 부산국제영화제 개막식 사회를 본 소감을 밝혔다.

김민하는 8일 부산 신세계백화점 9층 문화홀에서 열린 제31회 부산국제영화제 '액터스 하우스: 김민하'에서 "부국제 개막식 끝나서 너무 홀가분하다"라며 "듣는 방법 많이 배웠다"고 했다.

2016년 데뷔한 김민하는 애플TV '파친코'에서 젊은 선자 역을 맡아 세계적인 주목을 받았다. 이후 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', 영화 '하나 코리아' 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

Advertisement

특히 올해 부산국제영화제에서는 개막식 단독 사회자를 맡은 데 이어 개막작 '낮과 밤은 서로에게', 온 스크린 선정작 '꿀알바'로 관객들과 만나고 있다.

먼저 올해 부산국제영화제 개막식 단독 사회자로 나선 소감을 밝혔다. "너무 홀가분했다"라며 웃은 김민하는 "무대 오르기 직전에는 떨 줄 알았다. 레드카펫을 걸을 때 발랄한 노래를 틀어주셨는데, 오히려 차분해지더라"고 말했다.

Advertisement

이어 "리허설할 때도 많은 분이 도와주셨고, 무대 위에 서니 재밌었다. 듣는 방법도 많이 배웠다. 객석에 앉았을 때는 멍을 때리거나 할 때도 있었는데, 이제는 누구의 말도 집중해서 들어야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

Advertisement

제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com