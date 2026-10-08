'이효리♥' 이상순, 얼굴이 반쪽 됐네...신경계 이상 딛고 한 달 만에 복귀

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이상순이 건강 문제로 한 달 넘게 휴식을 취한 뒤 라디오에 복귀한 근황을 전했다.

지난 7일 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 공식 SNS에는 이상순과 토마스쿡이 함께한 사진이 공개됐다.

제작진은 "오늘 2, 3부는 순디가 없는 동안 완하를 오래 지켜준 분이죠. 쿡디, 토마스쿡과 함께했습니다"라며 "칼을 간 선곡과 함께 '젠지의 음악' 화려한 복귀 신고식 치렀습니다"라고 전했다.

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공개된 사진에서 이상순은 토마스쿡과 나란히 서서 환한 미소를 지었다. 이전보다 다소 야윈 듯한 모습과 함께 다시 방송 일상을 이어가는 근황이 눈길을 끌었다.

누리꾼들은 "얼굴이 반쪽 됐네", "많이 아프셨나봐", "힘들어 보여요" 등의 반응을 보였다.

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앞서 이상순은 지난 8월 26일 갑작스러운 컨디션 저하로 생방송에 불참했다. 이후 휴식이 길어지면서 청취자들의 걱정을 자아냈다.

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MBC 라디오 측은 지난 9월 6일 "이상순 DJ는 지난 8월 26일 갑작스럽게 컨디션이 좋지 않아 방송 진행이 어려워진 이후, 여러 가지 검사와 상담을 진행했다"고 밝혔다.

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이어 추가 정밀 검사를 기다리고 있다며 "검사 과정에서 미주신경 기능 저하와 관련된 신경계 증상이 확인돼 의료진의 권유에 따라 충분한 안정을 취하며 회복에 집중하고 있다"고 설명했다.

이상순이 자리를 비운 동안 프로그램은 스페셜 DJ 체제로 진행됐다. 토마스쿡도 이상순을 대신해 청취자들과 만났다.

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방송에 복귀한 이상순은 "제가 자리를 좀 오래 비웠다. 한 달 좀 넘게 비웠는데 죄송하기도 하고 감사하기도 한 마음이 동시에 들었다"며 소감을 전했다.

그는 "몸이 좀 잠깐 안 좋았는데 확실히 쉬니까 괜찮더라. 좀 쉬었더니 다시 에너지가 올라오기 시작했다"고 건강 상태를 설명했다.

다만 "완전히 나은 건 아니지만 빨리 만나고 싶어서" 제작진에게 복귀 의사를 전했다고 밝혔다.

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이어 "조금 긴 휴가를 다녀왔다고 생각해주시면 좋을 것 같다"며 청취자들을 향한 반가움을 드러냈다.

한편 이상순은 가수 이효리의 남편으로, MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'를 진행하고 있다.

narusi@sportschosun.com