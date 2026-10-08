[SC-BIFF]'파친코' 신데렐라서 부국제 얼굴로…김민하가 써 내려간 성장기(종합)

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 김민하가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 정빛 기자] '파친코'로 세계의 주목을 받은 배우 김민하가 데뷔 10년 만에 부산국제영화제의 얼굴로 우뚝 섰다. 올해 개막식 단독 사회자로 영화제의 문을 연 데 이어, '액터스 하우스'에서는 자신의 연기 인생을 돌아보며 관객들과 진솔한 이야기를 나눴다.

8일 부산 신세계백화점 9층 문화홀에서 제31회 부산국제영화제 '액터스 하우스: 김민하'가 열렸다. 이날 김민하는 관객들과 만나 자신의 필모그래피와 연기 철학, 작품에 얽힌 비하인드 스토리를 전했다.

2021년 신설된 '액터스 하우스'는 연기력과 스타성을 겸비한 동시대 대표 배우들이 자신의 필모그래피를 되짚으며 연기 철학과 알려지지 않은 이야기를 나누는 부산국제영화제(부국제) 시그니처 프로그램이다.

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김민하는 '액터스 하우스' 행사를 가지게 된 것에 "학생 때부터 부국제 많이 놀러왔다. 20세 때 남자친구와 왔었었다"라며 웃고 "'액터스 하우스'는 언젠가 한 번쯤 나도 저기서 얘기해보고 싶다는 막연한 생각이 있었다. 그런데 초대를 해 주셔서 놀랐다"고 고백했다.

인사말하는 김민하 (부산=연합뉴스) 이재희 기자 = 제31회 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 오픈토크에서 배우 김민하가 인사말을 하고 있다. 2026.10.7 scape@yna.co.kr(끝)

2016년 데뷔한 김민하는 애플TV '파친코'에서 젊은 선자 역을 맡아 세계적인 주목을 받았다. 이후 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', 영화 '하나 코리아' 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

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특히 올해 부산국제영화제에서는 개막식 단독 사회자를 맡은 데 이어 개막작 '낮과 밤은 서로에게', 온 스크린 선정작 '꿀알바'로 관객들과 만나고 있다.

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먼저 올해 부산국제영화제 개막식 단독 사회자로 나선 소감을 밝혔다. "너무 홀가분했다"라며 웃은 김민하는 "무대 오르기 직전에는 떨 줄 알았다. 레드카펫을 걸을 때 발랄한 노래를 틀어주셨는데, 오히려 차분해지더라. 리허설할 때도 많은 분이 도와주셨고, 무대 위에 서니 재밌었다. 듣는 방법도 많이 배웠다. 객석에 앉았을 때는 멍을 때리거나 할 때도 있었는데, 이제는 누구의 말도 집중해서 들어야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

아름다운 김민하 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 김민하가 7일 오후 부산 해운대구 파라다이스 호텔에서 열린 '2026 마리끌레르 아시아 스타어워즈'에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.7 jin90@yna.co.kr(끝)

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'낮과 밤은 서로에게', '꿀알바' 얘기도 이어졌다. 김민하는 "선공개됐다고 하면, 시공간이 뒤죽박죽이 되는 것 같다. 2년 전에 찍은 '낮과 밤은 서로에게', 작년에 찍은 '꿀알바'를 이제 와서 보니까"라며 웃었다.

'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 바뀌는 동안 하나의 카페를 스쳐 가는 네 쌍의 남녀가 나누는 대화를 담은 영화다. 김민하는 서로 다른 시간대에 카페를 찾았다가 우연히 마주치는 유진과 현오(주종혁)의 이야기에서 유진 역을 맡았다.

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김민하는 "네 인물들이 대화하는 내용이다. 처음부터 끝까지 대화만 한다. 유진이라는 역할은 친구에게 꿈 이야기를 한다. 저도 꿈을 꾸는 걸 좋아한다. 재밌는 꿈을 꾸면, 일기장에 적곤 한다. 근데 이 대본을 받았을 때, 나 같은 사람이 또 있구나 싶더라"고 했다.

이어 "저희 집 앞에 24시간 국밥집이 있는데 정말 많은 다양한 분이 오신다. 밥 먹을 때 휴대폰이 필요 없을 정도로, 그들을 보는 것만으로도 재밌다. '낮과 밤은 서로에게'가 그런 느낌이다"라고 작품을 소개했다.

팬들에게 인사하는 김민하 (부산=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 김민하가 8일 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '꿀알바' 오픈토크에서 팬들에게 인사하고 있다. 2026.10.8 jin90@yna.co.kr(끝)

오는 30일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 수상한 아르바이트를 소개하는 인력사무소를 배경으로 펼쳐지는 생계형 밥벌이 호러다. 김민하는 주인공 혁준(이재욱)의 동생이자 거침없는 성격의 지윤 역을 맡아 새로운 장르에 도전했다.

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김민하는 "한국에서 이제껏 보지 못한 장르인 것 같다. 판타지, 호러, 공포, 블랙코미디가 다 담겨 잇는 장르다. 상업적인 필모그래피에서는 보여드리지 못 했던 날 것의 모습이 담겼다고 생각한다. 감독님이 애니메이션을 전공하시기도 했고, 작품을 보면서 게임 하는 느낌이 들었다"며 고개를 끄덕였다.

인사말하는 김민하 (부산=연합뉴스) 이재희 기자 = 배우 김민하가 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.6 scape@yna.co.kr(끝)

자신의 이름을 세계에 알린 '파친코'도 떠올렸다. 김민하는 "'하루 아침에 주목을 받아서 '어떻게 해야 하지?'라고 생각했었다. 20대 중후반의 저는 그런 책임감과 부담감에서 벗어나기 위해, 오히려 현장에 더 집중하고 더 많은 노력을 했던 것 같다"고 말했다.

'파친코'를 통해 세계적인 주목을 받은 이후에 대해서도 이야기했다. 김민하는 "파친코' 공개 후 4년이 지났는데, 짧고도 긴 시간이었다. '파친코' 자체는 2020년에 촬영했는데, 업계에서는 제 얘기가 많이 거론됐었다. 아무도 모르는 신인이 돼서 그런 것 같다. 예상하지 못 한 주목을 받았다. 그래서 1년 간 쉬었다"고 털어놨다.

이어 "아무도 만나지 않고, 소속사를 들어가지도 않았다. 한 걸음 멀리 떨어져서 자신을 객관화하는 시간을 가졌다. 어떻게 보면 들뜬 저를 내려놓기도 하고, 침착해지려고 했다. 평범하게 지내면서 걸러내는 시간이 필요했던 것 같다. 김민하는 외국에서만 일할 거야라는 얘기도 있었다. 한국에서 어떻게 일을 꾸준하게 일을 할 수 있을까 고민을 했다. 저만의 대본 읽는 방식이 확고해졌다"고 말했다.

손 흔들며 입장하는 김민하 (부산=연합뉴스) 이재희 기자 = 제31회 부산국제영화제 이틀째인 7일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 오픈토크에 배우 김민하가 참석하고 있다. 2026.10.7 scape@yna.co.kr(끝)

이후 '조명가게', '내가 죽기 일주일 전', '태풍상사', '하나 코리아' 등 다양한 작품을 거쳐온 시간도돌아봤다. 김민하는 "저는 새로운 장르를 시도하는 편이라, '잘못 됐으면 어떡하지'와 '그래도 괜찮을 거야'를 왔다갔다하는 편이다"고 전했다.

다양한 작품의 OST에 참여하는가 하면, 지난 7월에는 제5회 청룡시리즈어워즈에서 프랭크 시나트라의 명곡 '댓츠 라이프'를 완벽하게 소화하는 등 다재다능함을 자랑하기도 했다.

김민하는 "어렸을 때부터 소심한 친구였다. 그런데 무언가를 표현하는 것에 쾌감을 느끼는 것 같다. 세상에는 아름다운 게 많은 것 같다. 그림자 속에 숨어져 있는 것을 찾았을 때, 깊이감과 온도가 있다. 음악으로 표현했을 때, 연기적으로 표현했을 때, 내레이션으로 전달했을 때, 사회를 봤을 때, 글로 전했을 때 다 결이 다른 것 같다"고 짚었다.

제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com