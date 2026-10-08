차예련♥주상욱, 김밥이 뭐길래…100통 넘게 전화하고 '20줄 예약'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련과 주상욱 부부가 김밥 예약을 위해 합산 100통 넘게 전화를 걸었다.

어렵게 연결에 성공한 두 사람은 각각 10줄씩 예약하며 뜻밖의 '20줄 주문'을 완성했다.

8일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 '제주도에서 100끼 먹은 차예련 주상욱 가족의 먹방 여행 코스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 차예련과 주상욱은 딸 인아와 함께 제주 맛집을 찾아다녔다. 오리고기와 칼국수, 빵, 디저트까지 즐긴 가족은 유명 김밥집 예약에도 도전했다.

그러나 전화 연결부터 쉽지 않았다. 수차례 전화를 걸어도 통화 중이라는 안내만 이어졌다. 과거에도 예약에 성공한 적이 있느냐는 질문에 180번째 시도 끝에 연결됐다는 경험담까지 나왔다.

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차예련은 해당 김밥을 처음 먹었던 때도 떠올렸다. 임신 중이었던 것으로 기억한다는 그는 처음에는 김밥이 얼마나 다르겠느냐고 생각했지만, 차가 신호를 기다리는 동안 두 줄을 모두 먹었을 만큼 맛있었다고 설명했다.

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식사 후 카페로 이동해서도 예약 시도는 계속됐다. 일행은 합산 통화 시도가 100번을 넘긴 것 같다고 말했고, 연결된 줄 알았다가 또 다른 안내 음성임을 확인하는 상황도 벌어졌다.

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마침내 주상욱의 전화가 연결됐다. 주상욱은 몸을 들썩이며 기쁨을 드러낸 뒤 주문을 진행했다. 영상에는 그의 예약 성공이 42번의 시도 끝에 이뤄졌다는 자막이 등장했다.

당일 오후 5시 30분에 김밥을 받을 수 있다는 소식에 한껏 들뜬 주상욱은 아내에게도 성공 소식을 전하려 했다. 그런데 차예련 역시 비슷한 시점에 예약에 성공한 상태였다.

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두 사람이 각각 주문한 수량은 10줄. 부부가 따로 전화를 건 끝에 총 20줄을 예약하게 된 것이다. 차예련은 화장실에서도 계속 전화를 걸었다고 밝혀 김밥을 향한 집념을 드러냈다.

이후 주상욱은 호텔에 머무는 차예련과 딸을 대신해 김밥을 찾으러 갔다. 김밥을 받은 일행은 차에 타자마자 포장을 열고 맛을 봤다. 평범해 보이는 모양과 달리 한입 먹자마자 감탄이 이어졌다.

다만 계속되는 먹방에 주상욱도 잠시 휴식을 원했다. 식사와 디저트, 커피를 즐긴 지 3시간도 지나지 않아 다시 김밥을 먹고, 곧 저녁까지 앞둔 상황이었다.

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주상욱은 제주에 와서 살이 쪘다며 더 소개하고 싶은 곳이 있어도 먹을 수 있는 양에는 한계가 있다고 토로했다. 잠깐 눕고 싶다는 반응도 보였지만, 딸이 배고프다는 소식에 다시 저녁 식사 일정이 이어져 웃음을 자아냈다.

가족은 마지막으로 오랜 단골 흑돼지 식당을 찾았다. 차예련은 임신했을 때부터 딸이 어렸을 때까지 방문했던 추억을 돌아봤고, 일행은 고기와 밥, 국수까지 즐기며 하루를 마무리했다.

한편 영상 말미에는 주상욱을 위한 차예련의 내조도 공개됐다. 차예련은 남편이 이방원을 연기하던 당시, 주상욱을 태우는 말을 위해 당근을 구매해 씻어 챙겨갔다고 밝혔다. 각설탕까지 준비했다는 이야기에 제작진도 감탄했다.

narusi@sportschosun.com