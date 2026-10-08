'찐건나블리 동생' 탄생 임박…박주호♥안나, 넷째방 준비에 '현실 비상'

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[스포츠조선 정안지 기자]전 축구선수 박주호가 아내 안나가 임신 7개월 차 근황을 공개하며 볼록해진 D라인을 자랑했다.

8일 유튜브 채널 '안나와 With ANNA'에는 "아기를 맞이할 준비를 시작했어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 안나는 "지금 임신 7개월 차다"라면서 한층 볼록해진 배를 공개해 눈길을 끌었다.

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넷째 출산을 앞두고 본격적인 준비에 나선 모습도 담겼다. 안나는 "이 방을 아기를 위한 방으로 준비해야 한다"라면서 "아이들과 미술이나 공예 활동을 여기서 했다. 그런데 이제 이 모든 걸 바꿔야 한다. 내가 이걸 해낼 수 있을까"라면서 짐으로 가득한 상태의 방을 공개했다. 이어 그는 "그래도 그렇게 심하진 않죠?"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

안나는 "진짜 집에서 이 방만 이런 거다. 아기 태어나기 전까지 정말 이걸 끝내야 한다. 이제 더 이상 미룰 수 없다"라면서 막상 정리를 시작하려니 쉽지 않은 현실에 한숨을 내쉬어 웃음을 안겼다.

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결국 안나는 방 정리 대신 외출을 선택했다. 안나는 "동기부여가 필요하다. 아직 방을 정리할 마음이 안 생긴다. 아기용품을 구경하면 뭐라도 해야겠다는 생각이 들겠죠?"라며 백화점 구경에 나서 웃음을 안겼다.

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앞서 안나는 지난 8월 자신의 유튜브 채널을 통해 넷째 임신 소식을 직접 알렸다. 다만, 안나는 지난 2022년 암 투병 사실을 공개한 뒤 SNS와 유튜브 등을 통해 치료 과정과 회복 근황을 꾸준히 전해왔던바. 이에 그의 건강을 걱정하는 목소리가 이어지기도 했지만 안나는 건강한 근황을 공개하며 팬들을 안심시켰다.

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이후 박주호는 지난달 SBS 특집 예능 '나고야 갈고야'에 출연해 넷째 소식을 전하며 "첫째 딸 나은이와는 11살, 셋째 진우와 7살 차이가 난다"라면서 "원래 많이 낳기로 이야기했었다"라며 오래전부터 자녀를 많이 두는 것에 대해 이야기를 나눴다고 전했다.

한편, 박주호와 안나는 2015년 결혼, 슬하 딸 나은 양과 아들 건후, 진우 군을 두고 있다. 박주호 안나 가족은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 '찐건나블리'라는 애칭과 함께 많은 사랑을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com