이지혜, 호화 크루즈서 '가방 도난' 날벼락..."CCTV 확인도 포기"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이지혜가 결혼기념일을 맞아 떠난 크루즈 여행에서 가방이 사라지는 일을 겪었다.

8일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 아시아 최초 디즈니 크루즈! 4박 5일 솔직한 찐 리뷰(외국인 싸움, 꿀팁 대방출)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지혜는 남편 문재완, 두 딸과 함께 디즈니 크루즈에 탑승했다. 결혼 9주년을 기념해 직접 마련한 여행으로, 출발 전부터 각종 준비물을 챙기며 기대감을 드러냈다.

Advertisement

특히 객실 문을 꾸미고 승객끼리 선물을 주고받는 문화에 맞춰 장식과 한국 간식 등을 준비했다. 객실 문에는 가족사진과 조명을 달고, 선물을 받을 가방도 걸어뒀다.

그러나 여행 둘째 날, 문에 걸어놓은 미키마우스 가방이 감쪽같이 사라졌다.

Advertisement

이지혜는 "웃자고 얘기하는 게 아니라 진짜 없어졌어"라며 당황했다. 처음에는 딸이 장난치는 줄 알았지만 실제로 가방이 보이지 않았다며 "걸어놨는데 누가 가져갔나 봐요. 분실 사건도 일어나나?"라고 말했다.

Advertisement

남편이 가져갔을 가능성도 잠시 떠올렸지만, 말없이 가져가지는 않았을 것이라고 생각했다. 이지혜는 여분으로 챙겨온 것을 사용하기로 하면서도 "너무 별로다, 기분"이라며 속상함을 드러냈다.

Advertisement

다음 날에도 가방은 찾지 못한 상태였다. 이지혜는 "우리 남편이 결혼기념일 선물을 넣어서 오려고 가져갔나?"라는 기대까지 했다고 털어놨다. 이어 "별 상상을 다 했지만 결론적으로는 없어졌어요"라고 전했다.

이후 제작진이 만난 한국인 승객에게서 가방을 케이블 타이 등으로 고정해두라는 조언을 들었다. 이지혜는 자신은 가방을 살짝 걸어두기만 했다며 다른 여행객들에게도 주의를 당부했다.

Advertisement

다만 가방을 찾는 문제로 여행을 소모하고 싶지는 않다는 뜻을 밝혔다. 그는 "CCTV 돌리고 막 또 싸우고 이러면, 사실 우리가 즐기러 왔는데"라며 마음을 정리하려 한다고 말했다.

이후에는 가방을 다시 걸어두지 않겠다는 반응도 보였다.

영상에서는 가방이 사라진 정확한 경위나 도난 여부는 확인되지 않았다.

Advertisement

한편 이지혜 가족은 4박 5일 동안 공연과 수영장, 캐릭터 만남 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 이지혜는 빡빡한 일정에 피로를 호소하면서도 "아이들과 있는 모든 순간이 몸은 좀 피곤하고 힘들지만, 한편으로 너무 감사하고 행복하다"며 "진짜 너무 소중한 시간이었다"고 여행 소감을 전했다.

narusi@sportschosun.com