기안84, 김연경부터 덱스까지..직접 그린 '기안장2' 직원들 공개 "모두 수고했어요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 직접 그린 '기안장2' 멤버들의 모습을 공개하며 시즌2를 함께한 이들에게 감사 인사를 전했다.

기안84는 8일 자신의 계정에 "기안장2 모두들 수고하셨습니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 기안84가 직접 그린 '대환장 기안장2' 멤버들의 모습이 담겼다. 기안84를 비롯해 김연경, 이준호, 카즈하의 모습이 개성 넘치는 그림체로 표현돼 눈길을 끈다.

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여기에 최종회에 아르바이트생으로 등장했던 덱스의 모습까지 함께 그려져 훈훈함을 더했다. 프로그램을 함께한 멤버들을 직접 그림으로 남기며 시즌2를 마무리하는 기안84의 남다른 애정도 엿보인다.

지난 6일 막을 내린 넷플릭스 '대환장 기안장2'는 '기안적' 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객들과 함께 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.

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시즌2에서는 새롭게 합류한 직원들과 기안84가 만들어내는 색다른 케미스트리가 프로그램의 재미를 더했다. 각기 다른 개성을 가진 멤버들이 기안장의 숙박객들과 만나 예상치 못한 상황을 만들어내며 웃음을 선사했다.

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특히 최종회에는 방송인 덱스가 아르바이트생으로 깜짝 등장해 마지막까지 함께하며 시즌의 대미를 장식했다.

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기안84는 프로그램 종영과 함께 직접 그린 멤버들의 그림을 공개하며 '기안장2'와 함께한 시간을 추억했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com