'이다인♥' 이승기, 쏟아진 악플에도 해명 NO "그냥 받아들이고 산다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이승기가 악플에 대한 솔직한 생각을 털어놓으며 후배들에게 진심 어린 조언을 건넸다.

8일 초록우산 유튜브 채널에는 "고등학교 교실에서 급습 라이브하기 (ft. 이승기)"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이승기가 자신의 모교인 상계고를 깜짝 방문해 후배들과 이야기를 나누며 꿈과 희망을 전하는 모습이 담겼다.

이날 한 학생은 이승기에게 "유명해지시면 악플도 많이 달리고 할 텐데 어떻게 버티셨냐"라고 물었다.

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이에 이승기는 악플이 더 이상 아무렇지 않은 것은 아니라며 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 "예전에는 그런 게 되게 아프고 그랬다. 지금도 물론 아프다. 사람이 안 좋은 소리를 나한테 하면 당연히 마음이 힘들다. 그건 적응되는 문제는 아니다"라고 말했다.

이어 악플을 무조건 견뎌내기보다는 상황에 따라 받아들이는 것이 필요하다고 설명했다.

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이승기는 "그냥 받아들이고 사는 거다. 근데 내가 진짜 그런 행동을 했으면 반성하면 되는 거고 그런 행동을 안 했는데 무슨 이유인지 그런 이야기를 하면 그냥 넘기는 것도 필요하다"라고 말했다.

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그러면서 "왜냐하면 너무 열받는 일을 생각하면 나한테 안 좋다. 하루를 망친다"면서 "살면서 누구에게나 그런 일이 다 있다. 내가 더 유명해서 더 받을 뿐이다. 유명하지 않다고 해서 안 일어나는 일은 아니다"라고 자신의 생각을 전했다.

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악플을 받지 않는 삶이 중요한 것이 아니라, 자신에게 쏟아지는 부정적인 말에 지나치게 매몰되지 않는 것이 중요하다는 조언이다. 이승기는 악플로 힘들어하는 후배들에게도 스스로를 지키는 태도를 강조했다.

끝으로 이승기는 "그런 거에 대해 너희가 좀 단단해지고 의연하게 받기를 바란다"라고 당부하며 진심 어린 조언을 건넸다.

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한편 이승기는 지난 2023년 배우 견미리의 딸 배우 이다인과 결혼했으며 이듬해 첫 딸을, 올해 7월에는 아들을 얻어 1남 1녀 아빠가 됐다.