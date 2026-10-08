한그루, 이혼 4년만 재혼 가능성 고백 "열려있지만, 쌍둥이 키우며 고민 많아"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한그루가 재혼에 대해 솔직하게 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '광예원'에는 "강예원이 인정한 관리광! 한그루 집에 플라잉 요가가 있다고?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한그루는 '남자 친구 사귈 마음이 있냐'라는 질문에 "항상 있다"며 웃었다. 이어 재혼에 대해서도 "나중에 봐서"라고 답하며 가능성을 열어뒀다.

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한그루는 "나 혼자의 결정이 아니지 않나. 아이들도 있으니까 독립할 수 있고 그런 결정권이 생겼을 때는 훨씬 편하게 뭐든지 결정할 수 있을 것 같은데 아직은 그냥 고민이 많다"고 털어놨다.

한그루는 지난 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 현재 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.

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24세라는 어린 나이에 결혼을 선택했던 당시를 돌아보기도 했다. 한그루는 "너무 어릴 때 했다. 24살 때 결혼했다"며 "독립하고 싶다는 마음이 되게 컸던 시기였다. 그 시기가 맞물려서 그렇게 진행이 된 것 같다"고 회상했다.

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이에 강예원은 "그 나이 때 안 했으면 나처럼 못했을 수도 있다"면서도 "다 일장일단이 있다. 누가 잘했다고는 볼 수 없다고 생각한다"라고 말했다.

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한그루는 '결혼, 경험해 보는 게 좋다? 굳이 필요 없다?'라는 물음에 "해봐야 된다고 생각을 한다"라고 말했다. 그러면서 "그게 꼭 남자가 아니어도 나는 지금 애들이랑 살고 있지 않나. 그것도 내 인생에 너무 도움이 많이 되는 것 같다"라고 말했다.

한그루는 "나와 다른 누군가와 살면서 진짜 애들 때문에 정말 화가 나도 참고, 누군가에게 맞춰가는 연습을 하는 게 사실 인생에 되게 쉽지 않은 기회"라고 말했다. 이어 "그런 것 때문에 사회생활을 할 때도 그렇고, 뭔가 사람들을 만날 때도 그렇고 조금 마음의 태도가 바뀌는 느낌"이라며 아이들과 함께 생활하며 자신 역시 많은 것을 배우고 있다고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com