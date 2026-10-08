'김해준♥' 김승혜, 자궁문 4cm 열린 채 병원행 '긴박 출산' "어떻게 참았냐"

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[스포츠조선 정안지 기자]김승혜가 출산 당시의 긴박했던 상황부터 남편 김해준과 함께 딸을 품에 안은 순간까지의 과정을 공개하며 벅찬 소감을 전했다.

8일 유튜브 채널 '김승혜'에서는 "열 달 동안 기다렸던 만남, 둥이야 만나서 반가워"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 김승혜는 출산 전날 갑작스럽게 허리 통증을 느꼈고, 새벽 병원으로 향했다. 그는 "갑자기 허리가 아프기 시작했다. 근데 또 갑자기 안 아파졌다"라면서 "'가짜 진통일 수도 있겠다' 싶었는데 12시부터 20분 괜찮고 1분 아프고, 30분 괜찮고 1분 아프게 시작했다"라고 말했다.

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새벽 5시가 되자 통증은 더욱 강해졌다. 김승혜는 "새벽 5시쯤 되니까 한쪽 얼굴을 부여잡게 되더라. 화장실에 가니까 약간 피가 묻어 있었다"라면서 "병원에 전화했더니 병원에 오라고 하셨다"라며 당시를 떠올렸다.

병원에 도착한 뒤에는 상황이 급격하게 진행됐다. 김승혜는 "병원에 도착하자 내진했는데 자궁문이 4cm가 열려 있었다"라면서 "간호사 선생님들도 '어떻게 4cm나 참을 수 있냐'고 하셨다"라고 말했다.

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이후 김승혜는 무통 주사를 맞고 본격적인 출산 준비에 들어갔다. 그리고 얼마 지나지 않아 딸을 품에 안게 됐다. 출산 직후 김승혜는 눈물을 보였고, 김해준은 "고생했다"며 오랜 시간 고생한 아내를 다정하게 챙겼다. 이어 의료진은 "남편분이 산모분을 업고 다녀야 한다"라고 하자, 김혜준은 "진짜 그래야 하겠다"라고 말했다.

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특히 출산 과정에서는 남편 김해준의 일정도 변수였다. 김승혜는 "남편이 다음 주에 아기를 낳을 줄 알고 이번 주에 스케줄을 잡아놨는데 내가 갑자기 아기를 낳게 됐다"라면서 "9시에 스케줄이 있어서, '못 보고 갈 수도 있겠다'라며 포기했었다"라고 털어놨다.

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이어 그는 "근데 선생님이 '9시 전에 충분히 아기를 보실 수 있을 것 같다'라고 해주셨다"라면서 "이후 '힘 몇 번 줘보자'고 해서 힘을 줬더니 9시 전에 우리 둥이가 세상 밖으로 나오게 됐다"라며 웃었다.

김승혜는 "남편도 스케줄 가기 전에 아기를 만나고 탯줄도 자르고 캥거루 케어도 하고 진짜 너무너무 감동적이었다"며 "우리 둥이가 진짜 벌써 효녀가 아닌가 싶기도 했다"라고 말했다. 이어 어떻게 이렇게 엄마 마음을 찰떡같이 알아줄 수가 있나 싶었다"고 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편, 김해준과 김승혜는 약 1년의 열애 끝에 지난 2024년 10월 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com