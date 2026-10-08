서인영, 얼마나 파격적이었길래…'치골패션'에 "KBS 정지 먹었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 과거 파격적인 무대 의상 때문에 KBS 음악방송에 출연하지 못했던 사연을 공개했다.

8일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 서인영의 과거 사진이 등장했다.

오프닝부터 모니터에 자신의 사진이 크게 떠 있자 서인영은 "저건 또 뭐냐. 난 이 모니터가 싫다"며 "왜 또 내 옛날 사진을 대문짝하게 걸어놨냐"고 반응했다.

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사진 속 모습을 설명하며 그는 "20대 초반이다. 어디 클럽이다. 기자님들 모시고 1집 앨범 소개하는 자리였다"고 당시를 떠올렸다.

미미미누가 해당 의상을 '치골패션'이라고 부르자, 서인영은 옷 때문에 방송 출연에 제동이 걸렸던 비하인드를 털어놨다.

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서인영은 "제가 저 의상 때문에 KBS에서 정지 먹었다. 음악방송을 못 나갔다"며 "'저 옷은 안 된다'고 했다"고 설명했다.

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이어 "옷이 정지 먹은 것"이라고 덧붙이며, 당시 문제가 된 것은 의상이었다는 점을 강조했다.

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과거 사진의 등장에 발끈하던 서인영은 파격적인 패션에 얽힌 방송 뒷이야기까지 직접 공개하며 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com