도경완, '친모 빚 10억' ♥장윤정과 초고속 결혼 이유 "보호 필요해 보였다"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 도경완이 아내 장윤정과 짧은 연애 끝에 결혼을 결심하게 된 당시의 속내를 털어놨다.

8일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 도경완이 프리 선언 이후 5년 8개월 만에 프로그램에 돌아왔다.

이날 장윤정은 도경완과 결혼하던 당시를 떠올리며 두 사람의 짧았던 연애 기간에 대해 언급했다.

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장윤정은 "연애를 둘이서 엄청 짧게 했다. 비밀 연애를 하다가 내가 서른 넷, 남편이 서른 둘일 때 결혼했다"고 말했다. 두 사람은 약 4개월간의 열애 끝에 결혼을 발표하며 많은 화제를 모은 바 있다.

이어 장윤정은 당시 자신의 상황을 돌아보며 "이 사람은 처음에 내가 안쓰러웠을 거다. 한참 힘든 일이 있었을 때라"라고 털어놨다.

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당시 장윤정은 가족 문제로 힘든 시간을 보내고 있었다. 친모의 억대 빚 문제를 비롯해 가족 간 갈등이 이어졌으며, 아버지의 뇌경색 투병과 부모의 이혼 소송 등 여러 일이 한꺼번에 겹친 시기였다. 하지만 도경완은 장윤정에게 "그게 왜 내게 문제가 되냐"라고 되려 위로했다고.

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실제로 도경완은 그런 장윤정의 모습을 지켜보며 남다른 감정을 느꼈다고 밝혔다.

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그는 "난 그게 자기의 SOS 신호라고 느껴졌다"고 말했다. 이어 "주변에 친구가 없는 것도 아닐 텐데, 안 지 별로 안 된 나에게 말한 이유가 이 사람은 지금 보호가 필요하구나 싶었다"며 당시 장윤정의 상황을 설명했다.

짧은 연애 기간에도 장윤정의 힘든 상황을 가까이에서 지켜보며 그의 곁을 지켜야겠다는 마음이 커졌다는 것. 두 사람은 그렇게 서로에게 빠르게 마음을 열었고, 비밀 연애 끝에 결혼까지 이어지게 됐다.

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한편 장윤정은 2013년 결혼을 앞두고 친모와 불화설에 휩싸였다. 당시 장윤정은 10년간 번 돈을 모친이 모두 탕진했고 오히려 10억 빚이 생겼다고 털어놨다. 이후 친모는 장윤정이 번 돈에 대한 소유권을 주장하는 소송을 벌여 대중을 분노하게 했다.