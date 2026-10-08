하하, '런닝맨'·'놀뭐'서 선글라스 끼는 이유 "앞이 잘 안 보여, 멋부리는 거 아니다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 하하가 노안과 탈모 고민을 솔직하게 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '26학번 지원이'에는 '해맑은(?) 지원과 하긁상 하하의 끝없는 남매 전쟁ㅣ26학번 지원이요 27화'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로는 하하가 출연해 하지원과 티격태격 케미를 선보였다.

이날 하지원은 하하에게 "왜 건강에 신경 쓰냐. 특별한 계기가 있냐"고 물었다. 이에 하하는 "되던 게 안 되기 시작했다"며 "진짜 비밀 이야기"라고 운을 떼 궁금증을 자아냈다.

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하하는 예능 프로그램 야외 촬영 중 선글라스를 착용하는 남다른 이유부터 털어놨다. 그는 "멋 부리는 게 아니다. 앞이 안 보인다"고 밝혀 하지원을 깜짝 놀라게 했다.

이어 "빛이 비치면 반사 때문에 잘 안 보인다. 여기서 처음 밝힌다"며 "더 이상 미루면 안 되겠다 싶어서 안경점에 갔더니 조심스럽게 말씀하시더라. 노안이었다"고 고백했다.

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여기에 하하는 갑자기 기침을 하더니 약을 꺼내 들며 또 다른 건강 고민을 공개했다. 하지원이 약의 정체에 관심을 보이자 하하는 "탈모약이다. 건강을 외치자"고 말해 또 한 번 놀라움을 자아냈다.

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하하는 "난 늙고 병약하다. 탈모약 먹는다. 앞머리가 다 날아갔다"며 자신의 탈모 고민까지 거침없이 털어놨다.

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평소 유쾌한 입담과 거침없는 예능감으로 사랑받아 온 하하는 이날 노안으로 인한 불편함부터 탈모약 복용 사실까지 솔직하게 공개했다. 자신의 고민마저 유쾌한 농담으로 풀어내는 동시에 하지원과 끊임없이 티격태격하며 특유의 남매 케미를 선보여 웃음을 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com