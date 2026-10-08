'54세' 이혜영, 이렇게 힙한 할머니라니 "잘보이려 예쁘게 입어, 투머치 이모할머니룩"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이혜영이 54세에 '이모할머니'가 됐다. 난생처음 갓난아기를 돌보게 된 그는 설렘과 긴장감을 동시에 드러내며 특별한 하루를 보냈다.

8일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '아기 안아본 지 30년? 이모할머니 이혜영의 조카손주 첫 만남'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 조카가 낳은 7개월 된 아기를 만나기 위해 직접 나섰다. 그는 "내가 이모할머니가 됐다. 내 인생에서 '할머니'가 붙을 줄 몰랐는데 우리 언니의 딸이 아기를 낳은 지 7개월이 됐다. 아기를 보려고 왔다"고 말했다.

Advertisement

하지만 첫 육아를 앞둔 이혜영은 긴장한 기색을 감추지 못했다. 그는 "저는 아기를 안 낳아서 갓난아기와 가깝지는 않다. 한 번도 갓난아기를 놀아주거나 안아본 적이 없다. 떨리고 어떻게 해야 될지 모르겠다"고 털어놨다.

조카손녀와의 첫 만남을 앞두고 한껏 멋을 낸 모습도 공개했다. 이날 이혜영은 화려한 패턴의 블라우스에 롱스커트를 매치하며 특유의 과감하고 세련된 패션 감각을 뽐냈다. 그는 자신의 패션에 대해 "잘 보이려고 예쁘게 하고 왔다. 투머치룩이다. 투머치 이모할머니룩이다. 패션은 자신감이다"라고 너스레를 떨었다.

Advertisement

이어 "미용실 가서 아기 보러 간다고 했더니 새댁처럼 예쁘게 꾸며주셨다"고 전했다.

Advertisement

긴장도 잠시, 조카손녀를 마주한 이혜영은 금세 '이모할머니' 모드로 변신했다. 그는 7개월 된 조카손녀에게 이유식을 먹이고 옷을 갈아입히는 등 서툴지만 정성스럽게 육아에 나섰다.

Advertisement

처음에는 어떻게 해야 할지 몰라 긴장했던 모습과 달리 아기와 함께 시간을 보내며 점차 익숙해지는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

육아를 마친 이혜영은 조카손녀를 향해 따뜻한 영상 편지도 남겼다. 그는 "난 네가 건강하고 밝고 행복하게 자랐으면 좋겠다. 엄마가 공부만 시키면 이모할머니가 너 데리고 도망쳐주겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

영상이 공개되자 반응도 폭발적이었다. 팬들은 "멋쟁이 이모할머니다", "이렇게 힙한 할머니는 처음", "언니가 어떻게 할머니냐. 이 세상에서 제일 힙한 할머니"라고 이혜영의 비주얼에 감탄했다.

한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했으며, 남편의 딸 서현이와 함께 가족을 이루며 행복한 가정을 꾸려가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com