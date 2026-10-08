'56세' 김혜수, '23세' 있지 유나와 나란히…같은 옷 입자 드러난 '관리의 힘'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김혜수와 그룹 있지 유나가 같은 옷으로 서로 다른 매력을 드러냈다.

8일 방송된 E채널 예능프로그램 '서인영의 유행꼰대' 2회에서는 서인영, 미미미누, 풍자가 '빼도 난리 쪄도 난리 베스트7'을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 풍자는 "김혜수 선배님이 있지 유나 씨랑 같은 옷을 입으셨다더라"며 두 사람의 패션을 언급했다. 이어 화면에는 같은 의상을 착용한 김혜수와 유나의 비교 사진이 공개됐다.

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사진을 본 서인영은 "와 너무 예쁘다"며 감탄했다. 미미미누 역시 "계속해서 유지해 나가신다는 게 정말 대단하신 거 같다"며 김혜수의 꾸준한 자기 관리에 감탄을 보탰다.

1970년생 김혜수와 2003년생 유나는 33세 차이다. 같은 옷을 각자의 분위기로 소화한 두 사람의 모습이 시선을 끌었다.

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김혜수는 평소 SNS를 통해 수중운동을 하는 일상을 공개해 왔다. 아쿠아 워킹과 아쿠아 바이크, 역류 수영 등 다양한 운동을 이어가는 모습으로 관심을 모았다.

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narusi@sportschosun.com