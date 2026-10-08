한그루, 출산 후 '60→41kg' 극단적 다이어트 "안 먹고 뺐다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한그루가 출산 후 아무것도 먹지 않고 41kg까지 뺐었다고 털어놨다.

8일 유튜브 채널 '광예원'에는 "강예원이 인정한 관리광! 한그루 집에 플라잉 요가가 있다고?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한그루의 집을 찾은 강예원은 "아이 둘 엄마가 대식가인데도 47kg을 유지하는 비법이 궁금해서 찾아왔다"라고 말했다.

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강예원은 한그루 집 거실에 설치된 플라잉 요가 기구를 발견하고 깜짝 놀랐다. 플라잉 요가 자격증이 있다는 한그루는 "우리가 스트레칭을 안 해서 노폐물이 많이 쌓인다"라면서 운동이 아니라 묘기 수준의 동작을 선보였다.

이때 강예원은 한그루의 엉덩이에 감탄한 뒤 "엉덩이에 뭐 맞았냐"라고 물어 웃음을 안겼다.

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한그루는 또 다른 관리 비밀로 지압을 꼽았다. 한그루는 "아기 낳고 나니까 몸을 풀고 싶더라. 계속 부종이 쌓여 있는 느낌이 들어서 계속 풀고 싶었다"라면서 미니 폼롤러로 겨드랑이 등을 꼼꼼하게 풀어줬다. 강예원은 "누구나 쉽게 따라 할 수 있는 홈트"라면서 "아이 2명 엄마다. 아까 엉덩이 보셨냐. 너무 부럽다"라고 거듭 감탄했다.

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한그루는 "극단적인 스타일이다. 출산 후 살 뺄 시간이 없더라"면서 "계속 60kg이었다. 배우 생활하고 그러니까 관리는 기본으로 하지 않나"라고 했다. 이어 "처음으로 '살을 빼야 하겠다'는 생각을 안 하고 맨날 먹고 자고 아기 보고 하다가, 주변에 배우 생활을 계속하고 있는 언니들을 만날 때마다 너무 현타가 오더라"고 털어놨다.

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그러면서 "'나는 왜 관리를 안 하고 살고 있나'라는 생각이 들었다"며 본격적인 다이어트를 시작하게 된 계기를 밝혔다.

한그루는 "그래서 41kg까지 뺐다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "안 먹고 살 뺐더니 탄력이 없는 느낌이었다"라면서 "그때부터 운동과 식단까지 본격 관리를 시작했다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com