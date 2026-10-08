이정현, 194억 건물주의 자신감 "♥의사 남편보다 내가 더 번다"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이정현이 의사 남편보다 자신의 수입이 더 많다고 밝혀 웃음을 안겼다.

8일 방송된 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 남편을 위해 빠르게 만들 수 있는 특별한 요리를 선보이는 모습이 공개됐다.

이날 이정현은 남편을 위해 10분 만에 완성할 수 있는 '대패 감자탕' 요리에 나섰다. 감자탕의 핵심 재료인 돼지 등뼈 대신 대패삼겹살을 활용해 조리 시간을 획기적으로 줄인 것. 간단하면서도 맛을 살린 이정현만의 레시피가 눈길을 끌었다.

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하지만 완성된 감자탕을 본 남편의 반응은 예상과 달랐다. 이정현의 남편은 음식을 보자마자 "이게 무슨 감자탕이냐"라며 "왜 등뼈가 안 보이냐"라고 투덜거렸다. 아내가 자신을 위해 정성껏 만든 음식임에도 거침없이 자신의 의견을 밝히는 모습이 웃음을 자아냈다.

이를 지켜보던 도경완은 남편의 당당한 태도가 의아했던 듯 "남편 소득이 높나?"라고 물었다. 아내가 직접 만든 음식 앞에서도 눈치를 보지 않고 솔직하게 불만을 표현하는 모습에 궁금증을 드러낸 것.

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그러자 이정현은 조금의 망설임도 없이 "아니요. 제가 다 벌어요"라고 당당하게 답해 웃음을 안겼다.

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예상치 못한 이정현의 솔직한 대답에 도경완도 놀란 모습을 보였다. 그는 곧바로 "되게 용감하시다"라고 말하며 아내가 만든 음식에 거침없이 자신의 의견을 밝히는 이정현 남편의 모습에 감탄해 웃음을 더했다.

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한편 이정현은 2019년 3세 연하의 의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 2023년에는 남편의 병원 개원을 위해 인천 남동구 구월동 소재 건물을 194억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com