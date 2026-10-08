박하선, ♥류수영과 부부싸움 후 친정 가출 "그만 오라고 해서 정신 차려" ('이숙캠')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박하선이 결혼 초 류수영과 부부싸움 후 친정으로 자주 가출했었다고 털어놨다.

8일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 25기 두 번째 부부인 '공평 부부'의 가사조사가 공개됐다.

이날 '공평 부부' 남편은 아내의 문제점으로 부부싸움이 벌어지면 집을 나가는 습관을 지적했다.

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이를 지켜보던 박하선은 "자꾸 나가면 버릇되는 것 같다"면서 자신의 경험을 꺼냈다. 그는 "나도 예전에 많이 그랬다"라면서 결혼 초 부부싸움 후 친정으로 갔던 사실을 털어놨다. 이어 "그러다가 친정에서 그만 오라고 했다. 그래서 정신 차렸다"라고 털어놨다.

박하선은 "어찌 됐든 집에서 해결하자고 하니까 다른 해결법이 나오더라"면서 "저러다 보면 그냥 멀어지는 게 너무 쉽다"라고 말했다. 이어 "이러다 보면 이혼하게 될 것 같다. 안 된다. 버릇된다"라면서 "같이 살 거면 이러면 안 된다. 꼭 고쳐야 한다"라고 단호하게 조언했다.

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한편 박하선은 2017년 배우 류수영과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com